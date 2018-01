In vista della partenza del Grande Fratello, si vocifera che Nadia Toffa potrebbe essere la nuova conduttrice del reality show di Canale 5. Secondo indiscrezioni, sembra che Mediaset sia ancora alla ricerca del volto – molto probabilmente femminile – cui affidare una macchina complessa come quella del GF e, tra le varie ipotesi, è spuntata nelle ultime ore proprio quella che parla della ‘iena’ come presentatrice del programma.

A svelare che Mediaset avrebbe puntato gli occhi su Nadia Toffa offrendole il ruolo di conduttrice del Grande Fratello è il settimanale Chi: in base a quanto riportato dal rotocalco, infatti, sembra che la ‘iena’ sia stata indicata come una delle donne più capaci per guidare il reality show. Non dimentichiamo, però, che nelle scorse settimane la più accreditata per la trasmissione sembrava essere Barbara Palombelli – attualmente padrona di casa a Forum – che, però, proprio nelle ultime ore ha smentito le voci a riguardo mettendo anche in dubbio la partenza della nuova edizione ‘nip’ del Grande Fratello.

Leggi anche: Grande Fratello 15, Barbara Palombelli conduttrice? La svolta di Mediaset

Nadia Toffa e Belén Rodriguez: chi la spunterà al Grande Fratello?

La scelta di Nadia Toffa come conduttrice del Grande Fratello potrebbe attestare la scelta di un netto cambio di rotta nella guida del programma.

La ‘iena’, che non è nuova ad esperienze di presentazione singola (nel 2015 è stata scelta per il programma di approfondimento Open Space su Italia 1), potrebbe portare una ventata di novità al GF.

Spigliata, ironica e diretta, la Toffa ha dimostrato di essere una donna in grado di gestire situazioni televisive differenti e la conduzione di un reality show così noto come il Grande Fratello non farebbe altro che arricchire il suo già vasto curriculum.

Tuttavia, se la ‘iena’ potrebbe essere una delle migliori candidate al ruolo di conduttrice, sembra che Endemol non abbia del tutto scartato l’ipotesi di affidare a Belén Rodriguez il programma.

Leggi anche: Grande Fratello, Anna Safroncik alla conduzione al posto di Belén Rodriguez?

Grande Fratello 15, partenza a rischio?

Nonostante si rincorrano numerose voci di corridoio riguardo l’inizio – previsto per la prossima primavera – della 15esima edizione del Grande Fratello, una delle ipotetiche candidate alla conduzione ha messo in dubbio le reali intenzioni di Mediaset di avviare il programma.

Barbara Palombelli, che negli ultimi giorni sembrava essere la più accreditata per la presentazione del reality show, oltre a smentire le voci a riguardo, ha anche dichiarato che ‘in azienda dicono che non sanno neppure se faranno un’altra edizione in primavera’.

La partenza della nuova edizione del GF ‘nip’, dunque, sembra essere ancora in forte dubbio ma, nei corridoi di Mediaset, le voci sulle possibili conduttrici continuano a rincorrersi senza sosta.