Presa di posizione di Mediaset sulla presunta droga (marijuana) che Francesco Monte avrebbe fumato prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2018: a proposito delle accuse di Eva Henger, squalificata durante la seconda puntata, il Biscione anticipa che la produzione sta esaminando il video, e che opportuni provvedimenti saranno presi quando (e se) le accuse saranno provate.

‘Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza’. Così Mediaset smonta il ‘canna-gate’, pur promettendo provvedimenti.

Eva Henger e le accuse a Monte: ‘Ha fumato marijuana’

Il tutto è successo nella seconda puntata del reality di Mediaset, quando Eva Henger ha accusato l’ex tronista Francesco Monte di aver fumato droga nella villa che ha ospitato i concorrenti prima dello sbarco a Cayo Cochinos.

‘Ha fumato marijuana per tre giorni in hotel: deve essere squalificato perché il regolamento non lo prevede, c’è una clausola dove si dice che chi introduce droga perde tutto’, il j’accuse della Henger contro Monte, accusato di voler passare per un ‘bravo ragazzo’, laddove farebbe ‘meglio a tornare a casa, così si disintossica’.

LEGGI: Francesco Monte ha usato droga su L’Isola 13? L’accusa di Eva Henger

Francesco Monte ha fumato una canna? La replica di Mediaset

Ma Mediaset non ci sta, in un una nota, Canale 5 spiega che la Henger ha accusato Monte durante la nomination; vista la pesantezza delle accuse, Alessia Marcuzzi ha chiesto chiarimenti (anche se non era quello il momento).

La produzione ricorda che non c’è nessuna volontà quindi da parte del programma di distogliere l’attenzione dall’accaduto, sottolineando comunque come – essendo all’incirca le 22 – si fosse in fascia protetta e quindi le accuse sulla droga all’Isola dei famosi 2018 siano state trattate in maniera non troppo approfondita per la presenza di famiglie di fronte alla tv.

Come detto, la produzione dell’Isola dei famosi ribadisce che allo stato non ci sono certezze sull’effettivo uso di droga da parte di Monte, anche se si sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti.

Posto però che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all’uso di qualsiasi sostanza illecita, bisogna ricordare – l’invito di Mediaset – che tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo.

Ovviamente – conclude la nota – se le accuse dovessero essere provate, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti.