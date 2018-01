A Mattino 5 si parla del caso Francesco Monte – Eva Henger e il presunto consumo di droga all’Isola dei Famosi 2018, e Alfonso Signorini definisce quelli della concorrente eliminata ‘pesanti e ingiustificate’. Il giornalista e opinionista fornisce però una parziale giustificazione: il figlio della Henger, sette anni fa, venne arrestato per droga, e probabilmente – secondo l’opinione di Signorini – l’ex concorrente del reality Mediaset è rimasta scottata dall’esperienza.

Dopo il caustico tweet – ‘Lo sdoganamento della canna in prima serata mi mancava’ – Alfonso Signorini (che quest’anno all’Isola è stato sostituito da Daniele Bossari) è ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, di nuovo per parlare del ‘canna-gate’.

Alfonso Signirini: ‘Eva Henger non mi è piaciuta sulle corna’

Il direttore di Chi torna sulle accuse che Eva Henger ha fatto a Francesco Monte, accusato in diretta di aver fumato marijuana.

Sulla vicenda sta indagando Mediaset – e tra l’altro viene fuori che i concorrenti erano al corrente di essere spiati nel giardino della casa in Honduras, ma non all’interno dell’abitazione – ma le riflessioni si sprecano.

‘Ho trovato le accuse di Eva pesanti e ingiustificate. Non mi è piaciuta la boutade della Henger sulle corna (‘se l’è meritate’) e ho trovato gravissima l’accusa sulla marijuana. Il figlio è stato arrestato per l’uso di marijuana e probabilmente ne è rimasta scottata’.

Signorini a Mattino 5: ‘Monte si è consolato in fretta, fa bene’

Queste le accuse di Signorini, che non ha mancato di commentare anche sul possibile flirt dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto: dopo essersi fatto un pianto in riva al mare (che aveva colpito e intenerito Signorini), ora Monte sembra essersi consolato ‘in fretta’, e per il giornalista, fa bene.

Non è d’accordo invece Cecchi Paone, secondo cui Monte era stato ‘adottato’ dalle italiane dopo essere stato scaricato da Cecilia durante il Gf Vip, ma ora nel suo comportamento ‘ci sono delle ombre’.

Anche Miriana Trevisan bacchetta la Henger

Sulla vicenda Monte-Henger è intervenuta anche Miriana Trevisan: la showgirl (reduce da un botta e risposta con l’attrice dopo aver accusato il produttore Caroletti – marito della Henger – di molestie) ha ricordato che il figlio della prima eliminata dall’Isola 2018 è stato arrestato per droga.

In uno status su Instagram, Trevisan bacchetta dunque la Henger che ‘ha pensato bene di scagliarsi gratuitamente contro un ragazzo parlando di ‘droga’ giusto per ottenere qualche briciolo di visibilità in più’.