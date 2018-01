Albano Carrisi a #cartabianca si scaglia contro la barbaradursizzazione della tv: intervistato da Bianca Berlinguer sul triangolo Lecciso-Albano-Power, il cantante di Cellino San Marco prima ammette che del trasferimento di Loredana Lecciso a Pavia l’ha saputo dai giornali, poi sbotta contro la povera conduttrice del programma di Rai 3. ‘Ti sei messa a fare la gossipara?’, la frecciatina di Al Bano, che critica anche i giornali, che scrivono notizie sulla sua vita, senza però interpellarlo. Considerato però che la Lecciso è stata intervistata a Domenica Live, forse è il caso che Carrisi accenda la tv…

In tv per parlare del prossimo impegno da giudice di The Voice, il povero Albano Carrisi si ritrova a parlare – suo malgrado – dell’ex moglie e dell’attuale compagna, e sbotta contro Bianca Berlinguer.

Albano Carrisi contro Berlinguer: ‘Certe domande me le aspetto da Barbara D’Urso’

Martedì 30 gennaio 2018 il cantante è stato ospite a #cartabianca su Rai 3, e alla domanda sulle sue vicissitudini sentimentali, sbotta contro la conduttrice e contro Barbara D’Urso.

‘Queste domande me le aspetto da un’altra, ti sei messa a fare la gossippara… Barbara stai contagiando tutti barbaramente…’, il j’accuse di Carrisi.

Carrisi: ‘Non voglio parlare di gossip: quando mi chiedono della mia vita privata mi chiudo a riccio’

Il cantante ribadisce che l’attuale compagna è una persona intelligente con cui ha due straordinari figli, ma che delle ultime vicende ha appreso dai giornali, che ‘fanno’ la sua vita privata.

Carrisi ricorda che si chiude a riccio come i porcospini quando gli chiedono dei suoi affari privati, ribadisce di non voler mettere in piazza tutto, e definisce ‘assurdo’ vivere schiavi del gossip, che non dice cose veritiere.

Oltre alla tesi complotti sta – ‘forse lo fanno per distogliere l’opinione pubblica da fatti più gravi o per fare soldi’ – Al Bano chiede di tassare i direttori dei giornali che usano le facce dei vip a loro insaputa, invitando a devolvere la cifra in beneficenza.

‘Ti spremono, speculano, ma non danno altro che fastidi’, conclude il cantante, che proprio dal gossip ha saputo che Loredana è a Pavia.

Al Bano conferma il ritiro

Il cantante ha confermato comunque di essersi riappacificato con Romina dopo vent’anni passati per tribunali – ‘Lei è la madre dei miei figli, abbiamo passato quel che abbiamo passato nel bene e nel male, perché non continuare nella strada della pace?’ – e conferma anche il suo ritiro dalle scene.

‘Ho avuto un tumore e lo abbiamo debellato, poi un infarto – mentre ero vicino ad un ospedale in Vaticano, quindi un infarto benedetto da Dio, che era un bel segnale – poi una bella ischemia, vuoi che non prenda spunto per fermarmi?’, dice Carrisi alla Berlinguer.

La scelta comunque ‘triste’ e Al Bano non esclude ritorni, qualora al cantante torneranno le forze, perché amo la musica al di sopra di ogni altro pensiero.

Al Bano a The Voice: ‘Non demonizzo i talent show’

Non manca un accenno a The Voice: se una volta la scuola era la strada, ora Albano Carrisi non disegna i talent, da cui sono nati – tra gli altri – Marrone, Amoroso e Mengoni, e in generale programmi che insegnano a cantare, ballare, come stare sul palco.

‘E comunque – conclude Al Bano a #cartabianca – meglio i talent show che le baby gang e la disumanità galoppante per le strade’.