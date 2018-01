Striscia la notizia non poteva non consegnare il Tapiro d’oro a Loredana Lecciso per la presunta separazione da Al Bano e le recenti dichiarazioni di Romina Power. Raggiunta a Cologno Monzese dall’inviato Valerio Staffelli, la showgirl non si è sottratta alle telecamere di Canale 5, ma ha preferito rilasciare dichiarazioni vaghe sulla sua vita sentimentale.

Attenta ad apparire in video nel modo migliore possibile, Loredana Lecciso ha accettato con ironia il Tapiro d’oro che Valerio Staffelli le ha consegnato: ‘All’ultimo si era rotta una zampa, adesso sono felice perché assisterò l’altro Tapiro e ci aggiungerò questo’ – ha commentato la compagna di Al Bano, colta all’improvviso dalle telecamere di Striscia la notizia. L’inviato del tg satirico, però, è entrato subito nel merito delle motivazioni che hanno spinto Antonio Ricci a consegnare il premio alla Lecciso: ‘Ma lei e Al Bano vi siete lasciati? Prima dice che lo lascia e poi dalla signora D’Urso ha detto che non è vero’.

Valerio Staffelli a Loredana Lecciso: ‘Le ha dato fastidio la signora Power?’

Ma la curiosità di Valerio Staffelli si è spinta ben oltre la presunta separazione da Al Bano e l’inviato di Striscia ha chiesto a Loredana Lecciso se la sua ira fosse stata scatenata da Romina Power.

‘Le ha dato fastidio la signora Power ai mercatini di Natale?’ – ha esordito il tapiroforo, facendo riferimento alle foto che ritraevano i due ex coniugi ad Amburgo con tanto di cuore di cioccolato con la scritta ‘ti amo’ in tedesco.

‘Beh, insomma…non ho gradito molto…quel cuore…’ – ha sussurrato la Lecciso ai microfoni di Canale 5, preferendo rimanere sul vago e confermando di essere molto legata ad Al Bano.

‘Abbiamo capito che lei è molto innamorata e non lo vuole lasciare’ – ha continuato Staffelli, riuscendo a strappare l’unica risposta secca della showgirl: ‘Voglio molto bene ad Al Bano’.

Loredana Lecciso sulla storia con Al Bano: ‘Chi vivrà, vedrà’

‘Come andrà a finire con Al Bano, quindi?’ – ha chiesto ancora l’inviato di Striscia, ma Loredana Lecciso è stata assai vaga – ‘Chi vivrà, vedrà!’.

Per il momento, dunque, la compagna del cantante è tornata a casa con un nuovo Tapiro d’oro, mentre sulla presunta separazione ha scelto di non sbottonarsi più del dovuto.

Valerio Staffelli, quindi, si è congedato dalla showgirl salutandola con il classico bacio di chiusura e sperando che ‘il signor Al Bano possa essere incentivato’ proprio da questo ‘stimolo’.