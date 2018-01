Non è facile la vita per alcuni concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018: Bianca Atzei, per esempio, si è lasciata andare in un pianto liberatorio ricordando la love story con Max Biaggi, andata improvvisamente in frantumi lo scorso mese di novembre dopo circa due anni. Nell’annunciare la sua partecipazione all’Isola, Bianca Atzei aveva dichiarato di volerlo fare per riprendere in mano la sua vita in mano e cominciare finalmente a pensare a se stessa, cosa che fin a quel momento non aveva mai fatto, ma una volta approdata in Honduras si è accorta che non è affatto semplice mettersi tutto alle spalle, anche stando a migliaia di chilometri dall’Italia.

‘Quando parti pensi che lasci tutto in italia e invece ti porti tutto dietro e io non volevo’, ha confidato tra le lacrime Bianca Atzei a Filippo Nardi, il collega ‘naufrago’ con cui sembra aver instaurato un certo feeling, ‘Nell’ultimo anno ho affrontato tante cose. Quando stai bene probabilmente hai voglia di creare il tuo futuro, poi a un certo punto non ti ritrovi più niente: mi sento obbligata a ritrovare me stessa, devo ritrovare la forza per stare bene’.

E chissà che ad aiutarla nel suo intento, facendole nel contempo dimenticare Biaggi, non sia proprio l’affascinante Filippo Nardi, l’ex gieffino che ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi 2018 per rimettersi in gioco dopo i fasti di un tempo. A dar retta ai soliti beninformati, Bianca e Filippo si sarebbero ‘trovati’ fin da subito, già durante la permanenza in albergo prima dell’approdo sulle spiagge del reality, lanciandosi reciproci sguardi che non sono sfuggiti agli altri concorrenti e ai membri della troupe.

Che dire, se son rose fioriranno… ma dopo aver visto le lacrime amare versate da Bianca Atzei pensando a Max Biaggi, la cantante ci sembra ancora troppo emotivamente coinvolta nella sua vecchia relazione per dedicarsi anima e corpo a una nuova love story. Tuttavia il tempo gioca decisamente a favore di Filippo e Bianca (tanto sull’Isola non c’è poi così tanto da fare e di momenti per ‘tubare’ ne avranno in abbondanza) e l’opzione ‘chiodo scaccia chiodo’ in genere funziona sempre.