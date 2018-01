Giunti alla seconda puntata de L’Isola dei Famosi 13, tutti si sono scagliati contro Alessia Mancini. Daniele Bossari è, così, intervenuto dallo studio provando a giustificare questa inattesa controversia creatasi nella Palapa pochi minuti prima delle nomination. ‘Hai un modo di fare… ‘ ha affermato Rosa Perrotta nei confronti della moglie di Flavio Montrucchio, appoggiata dalle altre naufraghe de L’isola.

Dalle sigarette di Cecilia Capriotti allo ‘scorfano’ di Chiara Nasti è, dunque, partita in quinta L’Isola dei Famosi 13 di Alessia Mancini, trovatasi a difendersi dagli ‘attacchi’, seppur leggeri e limitati, delle altre naufraghe. Alla showgirl è, infatti, stato rimproverato il tono utilizzato con i compagni ed il modo assai ‘presuntuoso’ con il quale è solita intervenire.

Alessia Mancini ha conquistato il titolo di Mejor della settimana, ma è stata anche al centro di un’accesa discussione durante la diretta dell’#Isola… ⚡️ https://t.co/nK0aEo6zGc — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) January 30, 2018

Alessia Mancini si difende a L’Isola dei Famosi 13: ‘Sono abituata ad avere tutto organizzato’

Sono principalmente Chiara Nasti, ormai fuori dal gioco, Paola Di Benedetto, Rosa Perrotta e Cecilia Capriotti ad aver rimproverato più volte il comportamento di Alessia Mancini a L’Isola dei Famosi 13.

La showgirl si difende, così, da ricche critiche e discussioni creatasi all’interno della palapa nel corso della seconda puntata del reality show.

‘In casa c’era la regola di non fumare e tutti bypassavano questa regola. Pensavo di andare a fare L’Isola dei Famosi non la casa del Grande Fratello. Io ho problemi a stare in un posto dove ci sono persone che fumano’, ha spiegato la Mancini in riferimento alle litigate precedenti con la fumatrice Cecilia Capriotti.

‘Io sono abituata ad avere una famiglia’, prosegue poi la moglie di Flavio Montrucchio rivolgendosi ad Alessia Marcuzzi, ‘Quindi ad organizzare le cose e a preoccuparmi per gli altri. Mi viene spontaneo.

Se qualche volta qualcuno lo prende per gentilezza falsa o perché pensa che io voglia dominare mi dispiace. Il mio intento era quello di essermi resa utile come hanno fatto alcune donne e come hanno fatto alcuni uomini e nessuna donna’.

E’ poi il giunto il momento di passare la parola alle compagne di gioco, che espongono il problema di fondo: il tono ed il modo poco adeguato adottato da Alessia Mancini nel relazionarsi con gli altri naufraghi.

Daniele Bossari a L’Isola dei Famosi 2018: ‘Alessia Mancini una minaccia per le altre ragazze’

Chiuso il collegamento con l’Honduras, Daniele Bossari è intervenuto in studio su Alessia Mancini in quanto ‘minaccia per le altre femmine del gruppo’.

L’opinionista ha poi proseguito affermando: ‘E’ una donna affascinante, realizzata, con un bel marito, con una bella famiglia e con un bel carattere’.

Anche Mara Venier si è poi, per contro, espressa sottolineando che il gruppo creatosi a L’Isola dei Famosi 13 non è la sua famiglia, per poi concludere: ‘Voglio aggiungere che se ad una persona dà fastidio il fumo, ed anch’io lo detesto, e chiede di andare a fumare fuori l’educazione è quella di uscire e di andare a fumare fuori, non dentro una casa e da questo punto di vista Alessia ha perfettamente ragione’.

Insomma, l’atmosfera inizia a scaldarsi e… chissà come affronterà questa settimana Alessia Mancini.