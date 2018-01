Il momento delle nomination su L’Isola 13 scatena sempre gli animi e quella di Rosa Perrotta contro Nadia Rinaldi ha generato un vero e proprio putiferio, dando vita ad una situazione paradossale. L’attrice romana, che già aveva discusso con la ex tronista a causa di un cocco, le ha rinfacciato di averle fatto un clistere durante la permanenza in Villa e solo questo bastava a risparmiare il suo nome da quelli al televoto.

Furiosa per essere stata nominata da Rosa Perrotta durante la seconda puntata de L’Isola 13, Nadia Rinaldi ha dato vita ad uno show inaspettato all’interno della Palapa. Rifacendosi a quanto accaduto nei giorni scorsi tra i concorrenti, l’attrice romana ha ricordato all’ingrata compagna di avventure di averle fatto un clistere quando stava male: un appunto che ha fatto sorridere il pubblico in studio e quello da casa ed esclamare anche l’inviato Stefano De Martino, conscio che questa esternazione aveva raggiunto il punto più alto del trash televisivo nel corso della serata.

Nadia Rinaldi al televoto: scontro con Rosa Perrotta

Nominata da gran parte dei concorrenti che questa settimana risiederanno sulla spiaggia dei Peor, Nadia Rinaldi non ha proprio accettato il voto di Rosa Perrotta e la annesse motivazioni riportate da quest’ultima.

‘Nomino Nadia perché questa settimana abbiamo avuto uno scontro e non ho apprezzato il comportamento che ha avuto nei miei confronti’ – ha spiegato la ex tronista ad Alessia Marcuzzi, mentre la rivale ascoltava con sguardo stizzito.

Presa la parola, dunque, la Rinaldi ha sferrato il ‘suo colpo basso’: ‘Ci siamo chiarite, mi sono riavvicinata a lei tant’è che, quando ti ho vista stare male, sono venuta e ti ho fatto un clistere per farti stare meglio!’.

‘Sei una vera signora!’ – ha replicato la Perrotta, applaudendo con fare ironico alle esternazioni della Rinaldi, mentre Stefano De Martino è riuscito a trattenere a stento le risate.

Stefano De Martino sul ‘clistere’ di Nadia a Rosa: ‘Non ci siamo fatti mancare niente!’

‘Stasera non ci siamo fatti mancare niente!’ – ha esclamato l’inviato de L’Isola 13, scatenando le risate di Mara Venier e Alessia Marcuzzi – ‘Da questo momento in poi, possiamo andare solo a migliorare!’.

Nadia Rinaldi, però, incurante di De Martino e del suo intervento, ha continuato a borbottare furiosa, mentre Rosa Perrotta ammetteva di ‘essere stitica’.

In un lampo, il ‘clistere’ alla ex tronista è diventato un tormentone sui social e gli utenti di Twitter non hanno perso occasione per riassumere questa seconda puntata de L’Isola dei famosi 13 utilizzando i termini più in voga della serata: droga e, appunto, clistere.

La nostra reazione alle rivelazioni CHOC di Nadia #Isola pic.twitter.com/SlhhVjNzmK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) January 29, 2018