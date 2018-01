E’ caos su L’Isola dei famosi 13 dopo le dichiarazioni di Eva Henger contro Francesco Monte che avrebbe fatto uso di droga prima dell’arrivo dei concorrenti sulle spiagge dell’Honduras. La rivelazione shock dell’ungherese è giunta in prima serata e ha colto del tutto impreparata Alessia Marcuzzi che ha tentato, con grande difficoltà, di far cadere l’argomento nell’oblio sostenendo che fosse poco inerente con il gioco.

‘Francesco Monte va squalificato perché ha portato la droga in Villa’ – ha urlato Eva Henger durante il primo collegamento con la Palapa de L’Isola 13. Così, la madre della ex naufraga Mercedesz si è scagliata contro l’ex tronista, ancora furibonda per la nomination della scorsa settimana. Interrogata da Alessia Marcuzzi su alcune dichiarazioni relative all’atteggiamento di Monte su L’Isola e a quel voto che proprio non le è andato giù, la Henger ha sfoderato ‘un’arma’ che nessuno si sarebbe mai aspettato e ha puntato il dito contro il tarantino accusandolo di aver fumato della marijuana nonostante il divieto espresso nel regolamento.

Leggi anche: L’Isola 13, Francesco Monte e Paola Di Benedetto: bacio nella notte

Francesco Monte ha fumato le canne su L’Isola 13?

I fatti cui si riferiva Eva Henger e per cui ha proposto la squalifica di Francesco Monte da L’Isola dei famosi 13, risalgono alla convivenza dei concorrenti in Villa, prima dell’arrivo sulle spiagge honduregne.

In quell’occasione, pare che l’ex fidanzato di Cecilia Rodiguez abbia fumato le canne contravvenendo ad una norma del regolamento che vieterebbe l’introduzione di droghe sull’isola.

Le accuse di Eva Henger hanno scatenato un vero e proprio putiferio, sia nella Palapa che negli studi Mediaset dove Alessia Marcuzzi ha tentato di sviare il discorso sostenendo che i fatti siano antecedenti l’inizio del gioco e, quindi, non possano essere presi in considerazione.

Anche Mara Venier e Daniele Bossari si sono mostrati concordi con la conduttrice, mentre Francesco Monte – visibilmente furioso per quanto accaduto – ha minacciato la Henger di agire per vie legali.

Eva Henger su Francesco Monte: ‘Magari va a casa e si disintossica’

La polemica sulle accuse di Eva Henger si è protratta e, quando la naufraga – eliminata al televoto contro Marco Ferri – è stata chiamata in ‘confessionale’ dalla Marcuzzi per un video messaggio da parte della figlia più piccola, la discussione è andata avanti.

L’ungherese, che ha più volte ribadito di aver raccontato i fatti alla produzione de L’Isola dei famosi senza essere mai presa in considerazione, ha ammesso di aver puntato il dito contro Francesco Monte perché adirata e perché mossa da un istinto prettamente materno.

‘Mi dispiace di aver detto certe cose, non voglio che i giovani facciano queste cose, infatti mi arrabbio’ – ha spiegato la Henger – ‘Spero che abbia imparato delle cose, magari quando torna a casa Francesco va e si disintossica’.

L’exploit di Eva, alla fine, le è costato l’eliminazione da L’Isola 13, mentre sul web si è scatenato un vero e proprio dibattito sull’uso di droghe leggere: Eva rappresenta l’Italia più ‘bigotta’ o le canne sono davvero paragonabili a sostanze stupefacenti più ‘importanti’?

Leggi anche: Cecilia Capriotti ed Eva Henger, lite furiosa a L’Isola dei Famosi: ‘Hai preso più piselli di me’

Mi dispiace che proprio Eva faccia la bigotta sulle presunte canne di Francesco prima dell'#isola. Non giudichiamo i concorrenti su ciò che si è fatto prima, altrimenti... — vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 29, 2018