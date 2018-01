Barbara D’Urso accusa di ‘plagio’ Eleonora Daniele? Sembrerebbe proprio la padrona di casa di Storie Italiane il personaggio preso di mira a Pomeriggio 5: la D’Urso lancia le accuse riportando le indiscrezioni lanciate da ‘vari spettatori sui social’, e nel mirino ci sarebbe proprio la Daniele, conduttrice del programma mattutino di Rai 1.

‘Mi copia tutto: dai lanci, ai servizi, fino ai video. Vorrei precisare che non è una trasmissione Mediaset’.

D’Urso: ‘Anche io copiavo da quelli più bravi di me’

Se senza questa chiosa si poteva pensare a Federica Panicucci, con cui la D’Urso non si ama.

La padrona di casa di Domenica Live e Pomeriggio 5 non fa nomi, ma i bene informati hanno subito indicato in Eleonora Daniele la destinataria delle frecciatine.

La conduttrice di Storie Italiane – e di Sabato Italiano – sarebbe stata segnalata alla D’Urso da dei telespettatori fedeli.

Sono proprio alcuni followers social ad aver segnalato a Barbararella che una trasmissione non Mediaset le copia tutto.

Da buona partenopea, D’Urso l’ha presa con ironia e anzi ha detto di non essere né arrabbiata né interessata: ‘A scuola anche io copiavo tutto perché ero una capra e copiavo da quelli più bravi di me. Ecco perché ci copiano. Pazienza’.

Al momento la Daniele (che secondo Libero avrebbe in alcuni casi precipitevolissimevolmente cambiato le scalette proprio per non incorrere nell’accusa di ‘plagio’) non ha risposto, ma non è la prima volta che la D’Urso si ‘scontra’ con le colleghe.

LEGGI: Federica Panicucci vs Barbara D’Urso: la conduttrice ‘cancellata’ dal decennale di Mattino 5

Il precedente: D’Urso vs Panicucci

A gennaio 2018, in occasione del decennale di Mattino 5, la ‘dimenticanza’ di Federica Panicucci aveva portato a una piccata risposta della D’Urso, che (anche in quell’occasione senza menzionare la ‘rivale’), si era incensata con un servizio nella sua trasmissione pomeridiana.

‘Approfitto della telecamera di Striscia la notizia per dire che non c’è nessun attrito tra noi due’, aveva detto la Panicucci a Valerio Staffelli, mentre la D’Urso aveva ‘scusato’ la collega spiegando ‘Si sarà dimenticata. A me sta simpaticissima’.