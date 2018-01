Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sposi in gran segreto? All’anulare di lui spunta un anello sospetto, anche se il riserbo della coppia è massimo e quindi non è chiaro se l’allenatore della Juventus e l’attrice siano davvero convolati a nozze. D’altronde fu proprio un anello – con annesse foto ‘vacanziere’ – a far scattare, in estate, l’allerta sul possibile fidanzamento Angiolini-Allegri. Chissà che la storia non sia destinata a ripetersi…

Non si fermano i gossip su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: dopo la possibile gravidanza, smentita, arriva il … matrimonio.

La Angiolini e Allegri si sono sposati?

Lunedì 29 gennaio 2018, a Vinovo, il mister della Juventus ha tenuto una conferenza stampa in vista del match di andata di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Atalanta, ha poi parlato di Cuadrado e fatto il punto sulle voci di mercato.

Ad attirare l’attenzione è stato però un anello all’anulare, apparentemente una fede.

L’anello di Allegri è comparso da poco, e non è chiaro se sia un indizio del possibile matrimonio con Ambra Angiolini.

Ambra e Allegri: fidanzati lontani dal gossip

Allegri e Angiolini hanno sempre tenuto riservata la loro relazione: la coppia non si è mai nascosta, ma l’attrice ha sempre svicolato le interviste di gossip in materia, e si è concessa solo ai bambini di ‘Chi ha incastrato Peter Pan’, ai quali ha ammesso di essere fidanzata.

La relazione procede a gonfie vele: a novembre Angiolini ha visitato i parenti del fidanzato a Livorno, a inizio 2018 la coppia era invece stata paparazzata per le vie di Cerveteri dove l’attrice ha fatto conoscere ad Allegri suo papà Alfredo.

Ambra Angiolini e la smentita della gravidanza

La coppia, nei giorni scorsi, aveva dovuto smentire un’altra notizia nata dal gossip e dai social.

I fan avevano infatti notato un pancino sospetto che aveva fatto pensare a una possibile gravidanza di Ambra, ma la stessa attrice ha smentito.

Interpellata da Spy, Angiolini ha rivelato un’infiammazione all’occhio per cui ha dovuto assumere del cortisone che le ha provocato degli effetti indesiderati, con gonfiori su viso e pancia.

Ora si parla di nozze tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: l’anello c’è, la conferma della notizia no. Qualcuno confermerà che c’è stato un matrimonio in gran segreto?