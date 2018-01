Stefano Bettarini boccia l’Isola dei famosi 2018, dall’inviato in Honduras Stefano De Martino ai concorrenti. Non proprio un commento ‘disinteressato’, forse (De Martino ha preso il posto dell’ex marito di Simona Ventura) visto che Bettarini ha lavorato nel reality isolano di Mediaset. Sarà forse per questo che salva Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Mara Venier?

‘Conosco le difficoltà che sta affrontando‘: eppure, Stefano Bettarini non risparmia gli affondi, affidati al settimanale Spy.

‘Stefano De Martino cambi vestiti’

Il consiglio dell’ex inviato dell’Isola dei Famosi all’ex marito di Belén Rodriguez è di dispensare più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento, ma anche di rivedere i vestiti.

Stefano Bettarini stronca i concorrenti dell’Isola 2018

Non mancano stroncature sugli attuali concorrenti del reality Mediaset, una per ogni naufrago in Honduras.

Scopriamo così che per Bettarini Craig Warwick è l’uomo dalle mille visioni (‘troppe‘, il giudizio), mentre Giucas Casella è ‘pesantissimo, noioso e fuori tempo, ritarda il programma‘ e Franco Terlizzi ( vincitore del reality web #SarannoIsolani ed ex pugile) è tutt’altro che uno sconosciuto.

Non va meglio agli ex gieffini Filippo Nardi e Jonathan Kashanian: il primo viene etichettato come arrugginito e fuori fase, il secondo è la ‘brutta copia di Cristiano Malgioglio‘, mentre Gaspare (Nino Formicola) fa troppe battute esagerate e ha un astio eccessivo.

Va leggermente meglio per gli ex tronisti Rosa Perrotta e Francesco Monte che vengono lodati (il secondo è definito motivato e il migliore, fisicamente e per personalità), mentre per quanto riguarda le donne, Alessia Mancini è una ‘maestrina o forse gatta morta‘ e Francesca Cipriani è la ‘Fotocopia di Paola Caruso‘, ossia un film già visto.

Considerando che l’unica lodata è Chiara Nasti (‘La ragazzina ha carattere da vendere, vedrete‘), che si è autoeliminata, forse il cast in studio deve cominciare a fare gli scongiuri.

Bettarini loda Alessia Marcuzzi

Bocciati tutti gli ‘honduregni’, Bettarini loda infatti Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Mara Venier.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, per l’ex inviato, ha guidato in un mare in tempesta alla grande, mentre i due opinionisti meritano addirittura la sufficienza.