Serena Grandi molestata da un prete: l’attrice lo ha confessato a Domenica Live, anche se – interpellata da Barbara D’Urso – non è voluta entrare nei dettagli e si è limitata a dire ‘Ne riparleremo’, specificando però che la violenza in questione non è stata fisica. Il tutto è successo durante un dibattito sull’aldilà, con la Grandi che, scontrandosi con Alessandro Cecchi Paone, si è appunto lasciata sfuggire la confessione choc.

‘Andate dai preti, dice. Io dai preti non ci vado. Ho subito una violenza da un prete‘.

L’aldidà secondo Domenica Live: la testimonianza di Grandi

Così Serena Grandi spiazza lo studio di Domenica Live, nel segmento dedicato all’aldilà della puntata del 28 gennaio 2018.

Oltre alle testimonianze di Ivana Spagna e della mamma di Francesca Cipriani c’è anche quella di Serena Grandi, che ricorda come in casa sua vedeva un’entità non meglio precisata di cui si vedeva solo una camicia rosa.

‘Era una figura che attraversava anche i muri. Mio padre era morto da poco ed era morto il mio compagno nello stesso anno. Anche mio figlio mi ha detto di vederli‘, ha ricordato l’attrice.

LEGGI: Serena Grandi: ‘Al Grande Fratello Vip non sono stata me stessa, ma è un’esperienza che rifarei’

Grandi-Cecchi Paone: la rissa verbale e la rivelazione

La polemica è divampata con Alessandro Cecchi Paone, secondo cui di fantasmi e aldilà non si può parlare con serietà, è fuffa, cose religiose e immateriali.

Il giornalista ha invitato i presenti a rivolgersi ai preti e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha risposto abbastanza piccata a Cecchi Paone.

La Grandi si è rivolta al giornalista e con sarcasmo ha rintuzzato il suo consiglio di andare dai preti, dicendo appunto che lei non va dai preti, avendo subito una violenza da piccola.

Interpellata da Barbara D’Urso, l’attrice non è voluta entrare nei particolari, ma ha voluto specificare che non è stata una violenza fisica, che non era da sola, e che quanto successo è capitato ‘a me e ad un’altra bambina di nove anni‘.

Stimolata da ulteriori domande, la Grandi ha concluso con un sibillino ‘Ne riparleremo‘.