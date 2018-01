Rossano Rubicondi ama ancora Ivana Trump e lei sembra ricambiare, come rivelato dal diretto interessato a Il Sabato Italiano di Eleonora Daniele. Intervistato dalla trasmissione di Rai Uno, l’ex modello ha spiegato che quello con la ex moglie del presidente americano Donald Trump non è stato un matrimonio di interesse e che anzi, l’amore tra lui e la Trump è risbocciato.

‘Io e Ivana stiamo insieme da 19 anni, ho passato metà della mia vita con lei e senza di lei mi sento al 50%”.

Rubicondi: ‘Io e Ivana non ci siamo sposati per interesse’

Parola di Rossano Rubicondi, che, a Eleonora Daniele su Il Sabato Italiano, svela il ritorno di fiamma con Ivana Trump.

A chi lo accusa di aver contratto un matrimonio di interesse, l’ex modello ribatte che la coppia ha dimostrato che il loro è un amore vero, nonostante tanti periodi di crisi.

Rubicondi, negli Stati Uniti con il sogno dell’apertura di un food truck – ristorante a West Palm Beach, in Florida (messo in forse dall’uragano Irma), ha ricordato i trascorsi ventennali della coppia, definendo Ivana il suo punto di riferimento e ricordando come nonostante i periodi di crisi, i due siano sempre rimasti molto vicini.

Rubicondi e Ivana Trump stanno ancora insieme

‘Se oggi sono qui, è grazie a lei: mi ha aperto le porte del mondo, mettendo a mia disposizione la sua esperienza. Non l’ho mai tradita e non c’è mai stata una vera rottura: stiamo ancora insieme e voglio passare il resto della mia vita con lei‘, la dichiarazione d’amore per Ivana.

Il già concorrente dell’Isola dei famosi ha anche rivelato che nonostante alcuni contenziosi legali, i rapporti tra Ivana e Donald Trump sarebbero attualmente molto buoni.

L’intervista su Rai 1 si è conclusa con una performance di ‘Grande, grande, grande’ di Mina, il brano che Rubicondi aveva cantato per la Trump il giorno del matrimonio: peccato che dopo un minuto la commozione sia stata così grande che l’imprenditore si è interrotto tra le lacrime.