E’ stata l’ospite più attesa di Domenica Live e, finalmente, Loredana Lecciso ha raccontato la sua verità sul rapporto con Al Bano e sulle ultime voci di gossip che parlano di una separazione a causa di Romina Power. Negli ultimi giorni, infatti, la cronaca rosa si è concentrata sul ‘triangolo di Cellino San Marco’ e dopo l’allontanamento della compagna del cantante dalla tenuta brindisina, Barbara D’Urso ha avuto modo di intervistarla per conoscere cosa è realmente accaduto.

La storia tra Al Bano e Loredana Lecciso ha vissuto numerosi momenti di crisi, come riassunto a Domenica Live da un video tributo al loro amore che, nonostante gli alti e bassi, dura da ben 18 anni, ma negli ultimi giorni pare che i due si siano separati in modo definitivo. Il motivo? La causa che ha scatenato la decisione della compagna del cantante pare sia stata proprio Romina Power che, in seguito alle recenti dichiarazioni sull’amore immortale per il marito, ha spinto la Lecciso a dire addio alla dimora di Cellino San Marco per trascorrere anche le feste di Natale lontano dai figli Bido e Jasmine.

Leggi anche: Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano? La causa sarebbe Romina…

Loredana Lecciso e Al Bano: ‘Nessuno ha lasciato nessuno’

Prima di entrare nel merito di Romina Power e del suo ruolo nel rapporto tra Al Bano e Loredana, la Lecciso ha più volte difeso il compagno che, nelle ultime interviste, ha preferito replicare in modo vago sulle domande riguardanti la sua vita privata.

‘Quando Al Bano dice di non amare il gossip, paradossalmente è così: si trova vittima di alcuni meccanismi di cui lui non è regista’ – ha spiegato la showgirl pugliese, ammettendo di aver seguito la vicenda anche dal punto di vista mediatico e ritenendo che il compagno pecchi troppo di ingenuità.

Leggi anche: Al Bano: ‘Loredana Lecciso mi ha lasciato? Non è detto che sia tutto vero’

Nonostante la difesa del cantante, Loredana Lecciso ha confermato la crisi in atto con Al Bano: ‘Negli ultimi tempi è arrivata qualche incursione involontaria, certamente non da parte di Al Bano ma, probabilmente, dall’altra parte’.

Il riferimento a Romina Power è, dunque, chiaro ed evidente e la Lecciso ci ha tenuto a chiarire – ancora una volta – che la famiglia creata con il cantante è nata quando i due erano liberi da qualunque vincolo e lei non è mai stata ‘il terzo incomodo’ come, invece, molti continuano a sostenere.

Tuttavia, l’allontanamento tra Al Bano e Loredana è avvenuto ma, in realtà, ‘nessuno ha lasciato nessuno’ nonostante la coppia abbia trascorso il Natale a distanza: ‘[…] Era una mia esigenza, mi sentivo ferita e avevo bisogno di quello spazio, di quel momento, per capire’.

Incalzata da Barbara D’Urso, quindi, la Lecciso ha confermato di aver preso una decisione così drastica a causa delle ‘provocazioni’ di Romina Power e nonostante l’amore che ancora nutre nei confronti di Al Bano.

Loredana Lecciso su Romina Power: ‘Non ho gradito alcune esternazioni’

Negli ultimi tempi, infatti, la moglie di Al Bano è stata più volte protagonista di svariate interviste in cui ha sottolineato – senza mezzi termini – come il suo amore per il cantante di Cellino sia ancora ‘vivo e vegeto’.

Leggi anche: Romina Power a Domenica In: ‘Con Al Bano l’amore non è finito e credo non finirà mai’

In occasione del Capodanno in Germania dove erano ospiti, inoltre, Romina Power ha postato dei selfie in compagnia del cantante mostrando un cuore con la scritta ‘ti amo’ in tedesco.

E’ stata questa, a quanto pare, l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso e scatenare la furia gelosa della Lecciso che ha lasciato la dimora di Cellino San Marco per ‘rifugiarsi’ a Pavia.

‘A volte il confine tra l’ironia e il buon gusto è labile. Non ho gradito affatto alcune esternazioni’ – ha spiegato Loredana a Domenica Live, in riferimento agli atteggiamenti della ‘rivale in amore’.

‘Anche il cuore non mi è piaciuto, ma a onor del vero Al Bano mi ha spiegato che ha fatto la foto con ingenuità, pensava fosse un dolce tipico’ – ha continuato in merito alla foto ‘incriminata’ – ‘Sarei ipocrita a dire il contrario. Voglio dare anche il beneficio dell’ironia, ma qualunque sia il movente poi queste cose arrivano e fanno male’.

Tuttavia, la Lecciso è certa dell’innocenza del suo compagno in questa vicenda – ‘Probabilmente per il quieto vivere tace’ – mentre punta, con estrema nonchalance, il dito contro Romina Power e quelle provocazioni che non hanno alcun senso e alle quali non riesce a trovare una spiegazione.

Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco: ‘Presto sarò a casa’

A conclusione dell’intervista a Domenica Live, Loredana Lecciso ha confermato che presto tornerà a Cellino San Marco – ‘Appena sarà possibile, presto’ – e ha ribadito di essere certa dell’amore del compagno nei suoi confronti, nonostante alcune sue recenti affermazioni particolarmente ambigue.