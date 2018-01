Il gossip su L’Isola dei famosi 13 è servito: tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è scattato il bacio. La notte sulla spiaggia dei Mejor è riuscita a creare l’atmosfera giusta affinché, quello che si ipotizzava da giorni, finalmente succedesse: dopo sguardi languidi, tenerezze e scambi reciproci di complimenti, tra i due naufraghi in Honduras c’è stato il primo, forte, segnale di un sentimento che sta per nascere.

Il bacio tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è avvenuto mentre i due credevano di non essere ripresi dalle telecamere de L’Isola 13 ma, non appena la ex Madre Natura di Ciao Darwin si è resa conto della presenza di persone esterne, si è coperta con un telo per nascondere quanto stava avvenendo. Le indiscrezioni lanciate giorni addietro da Gabriele Parpiglia, dunque, hanno trovato riscontro e l’ex tronista e la bella Paola potrebbero essere realmente la prima coppia della 13esima edizione del reality show di Canale 5.

Francesco Monte su Paola Di Benedetto: ‘Più la conosco, più mi piace’

Prima dell’arrivo sulle spiagge dell’Honduras, si era già parlato di un ipotetico corteggiamento di Francesco Monte nei confronti di Paola Di Benedetto.

I ben informati, inoltre, sostenevano che tra i due fosse già scattato un bacio che, però, non era stato documentato dalle telecamere come quello avvenuto nella notte appena trascorsa su L’Isola 13.

L’ex tronista, tuttavia, sembra essere davvero interessato alla Di Benedetto e, in alcuni confessionali, ha ammesso di essere attratto dalla ragazza, sia fisicamente che psicologicamente.

‘È una ragazza che mi piace, ci stiamo conoscendo e più la conosco più mi piace non solo fisicamente’ – aveva dichiarato Monte, mentre Paola sembrava essere ammaliata dall’atteggiamento dell’ex di Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte, rivincita sulla ex Cecilia Rodriguez

E, proprio in merito a quest’ultima, si era nuovamente parlato su L’Isola dei famosi 13 per un ‘crollo’ vissuto da Monte nei giorni addietro.

L’ex tronista, infatti, era stato colto dai ricordi del passato e si era lasciato andare alle lacrime, ammettendo che la solitudine e la situazione in Honduras avessero scatenato in lui una serie di riflessioni su ciò che era stato e che adesso non esiste più.

Proprio la Di Benedetto, però, si era offerta come spalla per Francesco, suggerendogli di pensare al passato razionalizzando tutto.

Ad oggi, però, l’avvicinamento e il bacio tra Paola e Monte sembra essere una vera e propria rivincita del tarantino sulla ex Cecilia Rodriguez che, proprio davanti alle telecamere di Canale 5, gli ha detto addio sostituendolo in breve tempo con Ignazio Moser.

