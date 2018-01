Lo ha confermato direttamente lei, cancellando così settimane di rumors: Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati negli USA e presto il loro matrimonio verrà celebrato anche in Italia. La giornalista di Matrix, già mamma di tre figli, ha svelato in una lunga intervista che l’amore con l’attore romano di Lo chiamavano Jeeg Robot è stato ufficialmente legalizzato negli Stati Uniti durante un recente viaggio insieme. In attesa delle nozze in Italia, Francesca Barra e Claudio Santamaria saranno molto impegnati nei prossimi mesi.

Francesca Barra: H’o sposato Claudio Santamaria’

La giornalista che è stata candidata dal Partito Democratico nel collegio della sua Basilicata ha confessato al Corriere della Sera del recente matrimonio statunitense con Claudio Santamaria, col quale fa coppia ufficiale da qualche mese.

Di fronte alla giornalista che le chiedeva della fede al dito, Francesca Barra ha ammesso di aver sposato Claudio Santamaria: ‘A fine novembre negli Stati Uniti’ ha confermato la giornalista e conduttrice radiofonica.

‘In estate ufficializzeremo le nozze in Italia, spero in Basilicata. Non ne ho mai parlato ma non c’è niente da nascondere’ ha poi continuato Francesca Barra, da sempre in primissima fila nella difesa della sua privacy e della libertà di scelta dopo essere stata presa di mira da commenti cattivissimi.

‘Il nostro non è stato un colpo di testa ma una scelta consapevole’ ha poi continuato la giornalista. ‘Ci insegnano la ricerca della felicità, ma poi se non stai dentro certe caselle dai fastidio, perché certe decisioni, tu, sei riuscita a compierle. Con Claudio non potevamo non sceglierci’ ha concluso Francesca Barra.

Francesca Barra e Claudio Santamaria sposi: la famiglia si allarga?

Il matrimonio americano di Francesca Barra e Claudio Santamaria è stato preso bene anche dai tre figli che la giornalista ha avuto dall’ex marito, ha raccontato lei stessa nell’intervista: ‘Per loro è stato un atto di serietà. Viviamo tutti insieme in armonia’.

Sposarsi non è stata una scelta semplice, perché l’attore romano, ha svelato la giornalista, era contrario al matrimonio. ‘Eppure non si è preso una ragazzina, ma una donna di 38 anni con tre figli e un cane. E poi ci siamo aspettati tutta la vita: per noi presto è comunque tardi’ ha concluso Francesca Barra.

Possibilità che arrivi presto un quarto figlio per la giornalista e il secondo per l’attore, così da sigillare e suggellare l’unione? Francesca Barra non esclude la possibilità di diventare madre ancora una volta: ‘Sarebbe un collante tra tutti noi. Mi devo muovere’ ha concluso la conduttrice.