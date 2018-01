Al termine della puntata del 28 gennaio 2018 di Domenica In, Benedetta Parodi ha abbandonato lo studio del contenitore di Rai 1, quasi come se avesse deciso di fuggire in segno di protesta. Ma a causa di cosa o di chi? Sul web si vocifera che la sorella di Cristina Parodi abbia dei problemi con la produzione del programma, ma qualcuno inizia a pensare che ci possa essere stata una discussione proprio tra le conduttrici.

Da quando gli ascolti di Domenica In risultano essere sempre più insoddisfacenti, Benedetta Parodi è stata ‘relegata in cucina’ a preparare ricette – di dubbia originalità, per alcuni – in casa di qualche vip. Nell’ultimo appuntamento con la trasmissione domenicale, però, gli spettatori hanno notato un vero e proprio gesto di stizza della sorella minore di Cristina Parodi che, dopo aver suggerito come preparare una torta a casa di Maria Giovanna Elmi, ha lasciato gli studi Rai in tutta fretta al termine dei saluti finali.

Benedetta Parodi, polemica con la produzione di Domenica In?

I più attenti sostengono che Benedetta Parodi abbia lasciato lo studio di Domenica In per l’ennesima polemica con la produzione.

Il clima nella trasmissione di Rai 1 risulta essere sempre più teso, soprattutto in seguito alla decisione dei vertici di Viale Mazzini di lasciare il programma nelle mani di Cristina Parodi, relegando la sorella minore alle esterne in cucina.

Una scelta che non è stata affatto gradita dalla conduttrice e che potrebbe portare ad un suo addio definitivo e prematuro al contenitore domenicale.

Da settimane, infatti, si vocifera che Benedetta sia pronta a lasciare Domenica In a breve e la ‘fuga’ dagli studi Rai durante i saluti finali dell’ultimo appuntamento lascia presagire tuoni e lampi nel backstage del programma.

Benedetta Parodi furiosa a Domenica In

Quello che è accaduto durante la puntata del 28 gennaio scorso a Domenica In non è passato inosservato ai telespettatori più attenti.

Dopo il collegamento con Adriano Panatta, Cristina Parodi ha congedato il pubblico di Rai 1 insieme ai suoi collaboratori, ma accanto a lei è apparsa una Benedetta la cui espressione del viso era particolarmente contrita.

La Parodi jr, dopo aver salutato tutti e scambiato qualche battuta con la sorella, infatti, ha lasciato in fretta e furia lo studio di Domenica In con un atteggiamento che è sembrato molto simile ad una fuga polemica.

Le cause dell’ira della conduttrice restano, al momento, sconosciute, ma i ben informati sono pronti a scommettere che ci sia stata l’ennesima discussione con la produzione.