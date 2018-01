Chiara Nasti molla l’Isola dei famosi 2018 a una settimana dalla partenza del reality: la fashion blogger che negli ultimi giorni ha mostrato di accusare le condizioni di vita sull’isola del Peor, e ora si squalifica dal reality. Tra pioggia e fango, assenza di fuoco e i cocchi perlopiù andati a male, a convincere la Nasti a ‘mollare’ il reality condotto da Alessia Marcuzzi sarebbe stata la mancanza della famiglia e del fidanzato. Dopo solo una settimana – la prima puntata del reality è andata in onda il 22 gennaio – c’è già dunque un abbandono.

È Spy a lanciare l’indiscrezione su un possibile addio all’Isola dei Famosi, poi confermato dalla produzione con nomi e motivazioni.

Chiara Nasti si squalifica dall’Isola dei famosi

‘Un concorrente del reality Isola dei famosi non ce l’ha fatta e, poche ore fa, si è autoeliminato lasciando la trasmissione. Chi sarà?‘.

Questa la notizia del settimanale di gossip, che non specifica però se le cause dell’abbandono siano fame, stanchezza e freddo.

Successivamente è una nota di Mediaset a fare chiarezza: il concorrente auto-squalificato è l’influencer e fashion blogger Chiara Nasti, che ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi, non reggendo la lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal suo fidanzato Ugo.

‘Per tali ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo 7 giorni dall’inizio del programma‘, è scritto nella nota Mediaset, che rimanda agli appuntamenti del daytime de L’Isola Dei Famosi (Canale 5 ore 16:10 e Italia1 ore 19:20) condotti da Stefano De Martino per le motivazioni dell’irrevocabile decisione.

L’Isola dei famosi di Chiara Nasti dura una settimana

Dopo un inizio all’insegna della positività, sono cominciati i primi disagi e i primi litigi, acuiti dal maltempo e dall’assenza di cibo.

Domenica 27 gennaio, la Nasti era scoppiata a piangere e si è lamentata con concorrenti e produzione: ‘Siamo bagnati, come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola, non mi sento bene. Mi manca il sole, per asciugare le cose. Come dormiamo?‘, lo sfogo con i ‘colleghi’.

Con la produzione, invece, la Nasti ha parlato di una notte bruttissima, con vento, pioggia e freddo: ‘A me è venuta una crisi che ho quasi pensato di volermi ritirare, perché è stata un po’ impossibile’, la rivelazione.

Le condizioni sono oggettivamente difficili, tanto che – a causa del meteo inclemente – la produzione ha ‘prestato’ un telo per creare una capanna.

Come detto, però, a convincere la fashion blogger napoletana a ritirarsi dall’Isola dei famosi 2018 è stata la lontananza dalla famiglia: che ora l’aspetta a casa, munita anche di un caldo termosifone.