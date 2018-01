Sabato 27 gennaio 2018 sarà ospite di Verissimo Gigi D’Alessio: Anna Tatangelo ed il loro amore saranno protagonisti dell’intervista del cantante nel salotto di Silvia Toffanin. Una relazione di ben 12 anni che sembra proseguire serenamente, nonostante gli attimi di crisi e separazione ipotizzati sul web. Il cantante napoletano torna, così, a parlare della sua ‘compagna ideale’, smentendo ogni malalingua.

‘Con Anna va tutto bene’, afferma, dunque, Gigi D’Alessio a Verissimo nella puntata del 27 gennaio 2018 smentendo una volta per tutte le innumerevoli voci sulla rottura con Anna Tatangelo. ‘In tutte le case può succedere che si litighi’ racconta il cantante partenopeo ai microfoni del talk show di Canale 5, facendo luce sulla storia d’amore che lo coinvolge da ben 12 anni.

Verissimo, Gigi D’Alessio smentisce la rottura con Anna Tatangelo

E’ Gigi D’Alessio a smentire la rottura con Anna Tatangelo a Verissimo: l’ospite è reduce da un anno ricco di indiscrezioni e gossip in merito alla sua storia d’amore ed ora, nel salotto di Silvia Toffanin, l’artista ha deciso di svelare l’accaduto.

‘Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale’, esordisce così D’Alessio, ‘In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire’.

Poi, l’ospite di Verissimo prosegue raccontando: ‘Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti’.

Insomma, le parole pronunciate dal cantautore non lasciano più dubbi: lui ed Anna Tatangelo stanno ancora insieme ed il loro amore sembra proseguire a gonfie vele… nonostante i difficili momenti affrontati.

Gigi D’Alessio sulla crisi con Anna Tatangelo

Non ancora soddisfatta del racconto di Gigi D’Alessio in merito alla relazione con Anna Tatangelo, Silvia Toffanin lo incalza domandandogli se nell’ultimo periodo siano davvero stati travolti da un momento di crisi.

‘Stiamo bene. La verità è che a volte stare un po’ distanti fa bene all’amore’, risponde chiaro e tondo il cantante napoletano, con la speranza di porre fine alle inutili ed infondate chiacchiere.

La loro storia d’amore è infatti tornata al centro del gossip italiano: in un primo momento si è parlato addirittura di separazione, poi i due si sono recati insieme a Sanremo in occasione della partecipazione di Gigi D’Alessio alla gara canora ed infine si è tornati a parlare di crisi.

Solo poco tempo fa il settimanale Chi aveva parlato di un riavvicinamento ed ora, il cantante è felice di annunciare che con la sua ‘compagna ideale’ non vi è mai stata una rottura.