Il ricordo di Cecilia Rodriguez è tornato a farsi vivo in Francesco Monte che, su L’Isola dei famosi 13, si è abbandonato alle lacrime in un momento di sconforto. ‘Solo et pensoso’ sulla spiaggia dei Mejor, l’ex tronista non è riuscito a scacciare via i pensieri del passato e, colpito dalla ‘nostalgia canaglia’, ha iniziato a piangere. E’ stato Marco Ferri a consolarlo e a capire subito cosa stesse accadendo.

‘Ho avuto un momentino mio, volevo stare da solo’ – ha spiegato Francesco Monte alle telecamere de L’Isola 13 che lo hanno ripreso mentre piangeva. Partito per l’Honduras sperando in una rivincita – soprattutto sulla ex Cecilia Rodriguez – l’ex tronista ha dimostrato di non aver del tutto superato la fine dell’amore con l’argentina che, così come lui, partecipò al reality show nel 2015. ‘Volevo pensare un pochino di più’ – ha raccontato Monte che, però, è stato immediatamente ‘soccorso’ dall’amico Marco Ferri che, come lui, sta affrontando la fine della storia con la sua ex fidanzata.

Leggi anche: Francesco Monte in ‘lutto’ per Cecilia Rodriguez: ‘Come quando è morta mia madre’

Francesco Monte su L’Isola 13: ‘Penso ai ricordi del passato’

Nonostante la mano tesa da parte del compagno di avventura, Francesco Monte ha ammesso di essersi lasciato andare alle lacrime a causa dei ricordi del passato.

‘Stavo pensando un po’ a tutto, ai ricordi del passato’ – ha continuato a sfogarsi l’ex tronista con le telecamere de L’Isola 13 che, forse, gli ricorda troppo anche l’esperienza vissuta da Cecilia Rodriguez negli anni precedenti.

Marco Ferri, tuttavia, non è stato l’unico ad avvicinarsi a Francesco nel momento di sconforto. Anche Paola Di Benedetto ha avuto delle parole di incoraggiamento per lui e lo ha invitato a ‘pensare nel modo giusto’.

‘Ci sta che pensi alle cose tue intime e private, ma nel modo giusto’ – gli ha spiegato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, riuscendo anche a strappare un sorriso a Monte – ‘Grazie dottoressa, quanto le devo?’.

Leggi anche: Cecilia Rodriguez: ‘Francesco Monte mi trascurava, con Ignazio è amore’

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: nascerà l’amore?

La Di Benedetto, tuttavia, continua ad essere una delle naufraghe che maggiormente hanno attirato l’attenzione di Francesco Monte.

Tra i due si parla già di un ipotetico flirt e, anche dopo le lacrime versate dall’ex tronista per Cecilia Rodriguez, lui ha continuato a spendere delle parole positive nei confronti della compagna di Isola.

‘Paola è una bella persona, a me piace!’ – ha esordito Monte in confessionale – ‘Guardo tanto le persone negli occhi per cercare di capirle e lei mi ispira’.

Che i due possano iniziare a gettare le basi per dar vita alla prima storia d’amore della 13esima edizione de L’Isola dei famosi?

Leggi anche: Isola 13, Francesco Monte flirta con Paola Di Benedetto