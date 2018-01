Piccolo incidente per Giorgio Mastrota, che si è rotto il piede ed è costretto a camminare con l’aiuto delle stampelle. A comunicarlo, attraverso una foto su Instagram, il conduttore ‘re delle televendite’ che ha ironizzato su quanto accaduto strappando un sorriso anche ai follower più apprensivi.

Seguitissimo sui social, dove ha dato vita ad un profilo in cui il suo ‘pollicione’ è protagonista, Giorgio Mastrota ha spiegato di essersi rotto il piede a causa di un piccolo incidente sulla neve. Nulla di preoccupante, dunque, per il protagonista indiscusso delle televendite sulle reti Mediaset che, da qualche settimana, è diventato padre per la quarta volta. Amatissimo dai fan che lo seguono costantemente anche nelle sue vicissitudini quotidiane, Mastrota ha raccontato in modo ironico il piccolo incidente che lo ha costretto a camminare con le stampelle.

#pollicione si è rotto il piedone A post shared by pollicione (@giorgiomastrota) on Jan 24, 2018 at 7:06am PST

Giorgio Mastrota: ‘Pollicione si è rotto il piedone’

‘Pollicione si è rotto il piedone’: così Giorgio Mastrota ha scherzato su Instagram mostrando in primo piano il suo – ormai noto – pollice ‘fuori misura’ insieme al piede rotto e alla stampella che dovrà utilizzare per i prossimi giorni.

Per il re delle televendite, dunque, nulla di preoccupante, ma una fasciatura rigida che gli impedirà per un po’ di tempo di deambulare tranquillamente e di poter guidare.

Come documentato dal settimanale Spy, infatti, il conduttore era in vacanza sulla neve insieme alla compagna Flo Gutierrez – che lo ha reso padre di due dei suoi quattro figli, Matilde e Leonardo – e stava vivendo dei giorni all’insegna del relax prima di finire in ospedale per colpa di una caduta.

Leggi anche: Giorgio Mastrota papà per la quarta volta, la compagna Floribeth è incinta

Giorgio Mastrota, papà e nonno in perfetta forma

Non sarà, tuttavia, il piede rotto a gettare nel panico Giorgio Mastrota che, dal punto di vista privato, sta attraversando uno dei momenti più intensi.

Diventato padre per la quarta volta di Leonardo poco prima di Natale, il conduttore si appresta a diventare anche nonno in seguito all’annuncio della gravidanza della figlia Natalia Junior, nata dalla relazione con la Estrada.

‘È proprio una bella sensazione diventare papà a quest’età perché si ha una consapevolezza maggiore rispetto al passato’ – aveva dichiarato a Spy poco dopo la nascita di Leonardo, consapevole di come alla sua età – 53 anni – fosse più ‘ovvio’ diventare nonno.

Dopo poche settimane, quindi, è arrivata la lieta novella della primogenita che ha permesso, così, a Giorgio Mastrota di realizzare anche questo desiderio.

Leggi anche: Giorgio Mastrota e Natalia Estrada presto nonni: la figlia Natalia è incinta