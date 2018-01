Francesca Fialdini al Festival di Sanremo 2018? La smentita

Nonostante gli insistenti rumors, Francesca Fialdini non condurrà il Festival di Sanremo 2018 e smentisce sui social. La giovane toscana sarà, però, ugualmente nella cittadina ligure accanto a Marco Liorni per messa in onda de La Vita in Diretta.

da Giorgia Piombo, il