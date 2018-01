Non si fermano le avventure amorose di Fabio Fulco, paparazzato con Noemi Giangrande. Sarà lei la fidanzata dopo Cristina Chiabotto? L’attore non si sbilancia, ma nei giorni scorsi, intervistato da Domenica Live, ha parlato di Cristina Chiabotto come un sogno lungo 12 anni, al termine del quale è suonata la sveglia. E male che vada, Fulco potrebbe sempre accettare la proposta indecente di Barbara D’Urso.

Da Noemy (Forni) a Noemi (Giangrande), passando per Barbara D’Urso, Fabio Fulco è ricercatissimo dalle donne dopo la fine della sua love story con l’ex Miss Italia.

Fabio Fulco e Noemi Giangrande stanno insieme?

‘Se Dio vuole, chiuderò ancora gli occhi e ricomincerò a sognare, con un altro volto. E spero di incontrare una persona che voglia condividere con me questo sogno e darmi dei figli’, confessava l’attore a Domenica Live, e chissà che non sia

Nei giorni scorsi Diva e Donna ha paparazzato Fabio Fulco con Noemi Giangrande, anche lei attrice: la coppia è stata ‘sorpresa’ in teatro a Roma e sembrava avere molta confidenza.

Noemi Giangrande: chi è

La Giangrande, vista in Don Matteo e in altri piccoli ruoli, è attualmente il volto femminile di Tre attori in affitto , la commedia che ha debuttato a Roma a gennaio 2018 e che a breve arriverà nei teatri di tutta Italia.

Ancora prima, Fulco si era mostrato sui social con Noemy Forni, modella e studentessa 23enne con cui aveva condiviso una pizza (e svariati scatti).

Barbara D’Urso e la proposta a Fabio Fulco

Male che vada, Fulco può sempre consolarsi con… Barbara D’Urso: la coppia è apparsa insieme a Domenica Live – lei intervistata lui sulla fine della love story con la Chiabotto – e nelle Instagram Stories della conduttrice, dove si sono scambiati un bacio.

L’apprezzamento, da parte di D’Urso, c’è: non solo Barbarella ha definito Fulco un ‘fico’, ma quando lui ha parlato della voglia di avere dei figli, la conduttrice non c’ha pensato un minuto: ‘Io non posso darti i figli, ma se vuoi li adottiamo o tramite fecondazione artificiale. Sei un vero fico’.