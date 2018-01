Nervi tesi tra Cecilia Capriotti ed Eva Henger, protagoniste di una lite furibonda sull’Isola dei Famosi che ha raggiunto il culmine quando la modella e showgirl ascolana ha zittito la Henger ricordandole che ha preso più ‘piselli’ di lei. A dire il vero in quel momento Cecilia si stava riferendo proprio ai gustosi legumi, ma visti i trascorsi di Eva Henger nel cinema per adulti c’è il sospetto che la Capriotti abbia voluto ferirla con una battutaccia a doppio senso…

L’Isola dei Famosi 2018 ha preso il via da pochi giorni ma, dato che sono attesi da lunghe settimane di dieta forzata, i ‘naufraghi’ hanno già cominciato, da brave formichine, a razionare il cibo. Per cui, quando Cecilia Capriotti si è mangiata più cocco di quanto le spettasse, c’è stata una levata di scudi da parte degli altri concorrenti e in particolare di Eva Henger, che ha fieramente rimproverato la collega isolana ammonendola di non farlo più.

‘Hai mangiato più cocco di tutti’, ha detto Eva Henger a Cecilia Capriotti, ‘Tu vai lì e lo prendi senza chiedere e non è neanche la prima volta, così ora ho detto dividiamo allo stesso modo per non fare più polemiche’. In un primo momento la Capriotti ha risposto con diplomazia, ammettendo la sua ‘colpa’ e scusandosi per l’accaduto (‘Eva non ci ho fatto caso: è vero, ho preso un pezzo di cocco in più stamane, scusate’), ma di fronte a un nuovo rimprovero della Henger (‘lo fai sempre e si lamentano anche gli altri’) non ci ha visto più ed è partita all’attacco dell’ex pornodiva.

‘Eva adesso però mi stai stancando’, ha urlato Cecilia, ‘È da ieri che ti rivolgi male per le porzioni. Io non sto sempre a verificare chi ha preso di più o di meno, ma ieri quando c’era la scatoletta e abbiamo diviso, hai guardato quanti piselli avevo preso e ti ho detto: stai tranquilla che hai preso più piselli te che io. Con me adesso hai chiuso!’

Ecco, in molti hanno visto in quella frase ‘hai preso più piselli te che io’ un accenno neanche troppo velato al (glorioso) passato di Eva Henger nell’entertainment dell’hard, ma forse la gente è troppo maliziosa…

Sta di fatto che fin dalle sue prime battute L’Isola dei Famosi 2018 sta riservando litigi e colpi di scena come se non ci fosse un domani: prima della lite tra Cecilia Capriotti ed Eva Henver avevamo infatti avuto l’attacco di panico e poi il malore di Francesca Cipriani, un’altra succulenta lite tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta e i pianti d’amore di Francesco Monte. Come si suol dire, se il buongiorno si vede dal mattino sarà un’edizione meravigliosamente trash.