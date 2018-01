Fiocco rosa per l’attrice de I Cesaroni, Barbara Tabita, che ha rivelato di essere incinta di una bambina dopo l’ischemia cerebrale che l’ha colpita due anni fa. Nonostante un momento molto difficile, dunque, per la protagonista della quarta stagione della serie tv di Canale 5 e per il compagno Simone Mazzone si prospettano giorni di gioia e felicità grazie all’arrivo della prima figlia.

‘Sarà una bimba e si chiamerà Beatrice’ – ha raccontato Barbara Tabita, parlando per la prima volta della gravidanza dopo l’ischemia cerebrale che due anni fa mise in pericolo la sua vita. Allontanatasi dalle scene per motivi di salute, dunque, l’attrice si è mostrata in forma e piena di energia, pronta a fare la mamma e a tornare quanto prima al lavoro. I problemi che l’hanno colta all’improvviso tempo addietro, infatti, pare non abbiano assolutamente scalfito il carattere tenace e risoluto della Tabita che, al settimanale Spy, ha spiegato: ‘[…]Ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa’.

Barbara Tabita, incinta a 42 anni: ‘E’ quasi un miracolo’

La prima gravidanza di Barbara Tabita l’ha colta in maniera del tutto inaspettata, quando l’attrice non pensava più alla maternità.

E, invece, superata la soglia dei quarant’anni, la ex protagonista de I Cesaroni ha scoperto di essere in dolce attesa.

‘A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più’ – ha ammesso la Tabita, consapevole di quanto sia stata fortunata a diventare mamma dopo l’ischemia cerebrale che ha messo a repentaglio la sua vita.

Nonostante la bimba – che si chiamerà Beatrice – non sia ancora nata, l’attrice ha già le idee chiare su come si svolgerà la sua nuova vita: ‘Vorrei allattare Beatrice, ma vedremo se sarà possibile’ – ha spiegato – ‘Io non avevo mai immaginato di avere un figlio, quindi parto davvero da zero’.

Ma Barbara Tabita non ha alcuna voglia di farsi spiegare da altri il ‘mestiere di mamma’: ‘E faccio da sola. I miei sono a Siracusa, non sono mai stata una mammona’ – ha concluso, ammettendo di non amare la presenza di troppa gente attorno a lei.

Barbara Tabita di nuovo sulle scene? ‘Amo tantissimo il teatro’

In attesa di conoscere la figlia Beatrice, Barbara Tabita pensa anche alla carriera, sperando di poter tornare sulle scene quanto prima.

‘Mi piacerebbe rimettermi in forma subito e tornare al mio lavoro e magari al teatro che amo tantissimo’ – ha rivelato l’attrice che, tuttavia, non rappresenta quel tipo di donna alla ricerca della forma perfetta – ‘Sono una mamma, non una modella’.

Prima dell’ischemia cerebrale, la Tabita ha avuto modo di lavorare sia al cinema che in tv: nella sua carriera vanta, infatti, ben 17 pellicole insieme a registi come Leonardo Pieraccioni, Vincenzo Salemme, Neri Parenti e Alessia Scarso, e altrettante partecipazioni in serie tv e fiction.

Oltre ad aver lavorato in progetti televisivi come La Piovra 10, Il commissario Montalbano, La nuova squadra 2 e I Cesaroni 4, l’attrice è stata anche protagonista del film per la tv Felicia Impastato.