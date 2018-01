Il gossip sul ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power prosegue e, in difesa di Loredana Lecciso, interviene l’amica Rita Dalla Chiesa che si schiera apertamente dalla parte della showgirl pugliese. La conduttrice ed ex moglie di Fabrizio Frizzi, molto vicina alla Lecciso, ha appoggiato la scelta di quest’ultima di allontanarsi da Cellino San Marco, soprattutto per il bene dei figli Al Bano Jr e Jasmine.

Dopo le recenti voci di separazione tra Al Bano e Loredana Lecciso, dunque, Rita Dalla Chiesa ha deciso di dire la sua e, in un’intervista al settimanale Oggi, ha manifestato la sua solidarietà nei confronti della compagna del cantante pugliese. ‘Siamo seri, quale donna avrebbe retto quello che sta sopportando Loredana Lecciso?’ – si è chiesta la ex conduttrice di Forum, facendo riferimento anche al gossip che parla di un ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power – ‘Quale donna sarebbe rimasta ad assistere a una ex moglie che rivendica in tv l’immortalità del suo ruolo?’.

Leggi anche: Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano? La causa sarebbe Romina…

Rita Dalla Chiesa: ‘Loredana Lecciso ha fatto bene ad allontanarsi’

Secondo la Dalla Chiesa, dunque, la decisione di andare via da Cellino San Marco è stata la più giusta che Loredana Lecciso avesse potuto prendere.

‘Ha fatto bene ad allontanarsi, a sottrarsi a tutta questa pressione che potrebbe schiacciarla’ – ha continuato la conduttrice, sostenendo che quanto subito dall’amica vada anche a discapito dei figli nati dalla relazione con Al Bano.

‘Le stanno facendo del male, a lei e ai ragazzi’ – ha tuonato Rita Dalla Chiesa – ‘Non dimentichiamo che Bido e Jasmine a Cellino ci vivono, vanno a scuola, soffrono per tutto questo’.

Dal punto di vista dell’amica di Loredana Lecciso, dunque, quest’ultima è stata fin troppo tollerante, anche in occasione del matrimonio di Cristel Carrisi al quale non venne invitata.

‘È stata una mancanza di rispetto enorme, ma in quell’occasione Loredana ha dato prova di grande saggezza e di amore per Al Bano’ – ha commentato la Dalla Chiesa, facendo notare come la Lecciso sia rimasta in disparte per ‘non rovinare quel giorno speciale al suo compagno e a sua figlia’.

La cosa giusta, invece, doveva essere una sola: Romina Power avrebbe dovuto invitare la compagna di Al Bano che, comunque, avrebbe declinato l’invito.

Leggi anche: Romina Power su Instagram: ‘Tutti parlano e nessuno sa’

Rita Dalla Chiesa contro Al Bano: ‘Dovrebbe dire parole nette’

I consigli di Rita Dalla Chiesa non sono solo per Romina Power, ma la conduttrice ha anche dei rimproveri da fare all’amico Al Bano.

Il cantante di Cellino San Marco, secondo la conduttrice, è stato fin troppo vago nello spiegare cosa sta accadendo nella sua vita privata e, dal suo punto di vista, avrebbe dovuto utilizzare delle parole più nette e precise per definire la situazione.

‘Al Bano dovrebbe dire parole nette e forti al suo pubblico in difesa di Loredana’ – ha concluso la Dalla Chiesa, invitando l’artista anche a ‘chiarire una volta per tutte la situazione con Romina’.

Leggi anche: Al Bano: ‘Loredana Lecciso mi ha lasciato? Non è detto che sia tutto vero’