Come tenersi un uomo più giovane? La risposta alla domanda arriva da Lory Del Santo, che preferisce compagni più giovani e che svela al mondo le dieci regole d’oro per ‘tenere al guinzaglio’ – parola della showgirl – un toy boy. Importante non farlo annoiare, farlo sentire bello, apprezzare il suo entusiasmo ed eventualmente – consiglia Lory Del Santo – cambiarlo con un uomo più giovane.

Al settimanale Chi, Lory Del Santo svela alle donne come far innamorare e tenersi un uomo più giovane. Pronti per i dieci consigli della showgirl e ‘tuttofare’ di The Lady, la serie da lei sceneggiata, diretta e che la vede protagonista?

‘Siate leggere e sicure di voi’

Il primo consiglio è vivere la storia con leggerezza, l’uomo più giovane infatti vuole una storia poco impegnativa ‘senza dover pensare sempre a come fare lo slalom fra l’altare, il mettere al mondo qualche figlio e il trovare il lavoro fisso’, scrive Lory Del Santo, che consiglia anche di evitare le solite domande del tipo dov’eri e con chi eri.

Regola numero 2, essere sicure di sé stesse perché la sicurezza rende belle, mentre il terzo punto è che siccome gli uomini giovani si annoiano, bisogna fare delle scelte (anche) per lui.

‘Farlo sentire desiderato’

Il quarto/quinto punto per tenersi un uomo più giovane è dirgli, à la Loredana Bertè, che è bellissimo, perché – spiega la showgirl – la nuova generazione di maschi è più vanitosa delle donne di qualsiasi età; va anche bene – anzi, è consigliato – la frase ‘sei il più bello di tutti’, perché gli uomini sono competitivi.

‘L’uomo giovane cerca sicurezza’

La regola numero sei è una variazione del punto numero uno: la donna matura deve ricordare di avere tutto quello che l’uomo giovane cerca – ‘una bella casa, sicurezza economica, buone conoscenze’ – mentre l’uomo giovane ci mette il tempo, ma solo finché ‘non sa bene cosa fare nella vita’.

Bisogna quindi avere la consapevolezza che i giovani si mettono con i più grandi per comodità, a prescindere che i giovani siano uomini o donne – e, nel caso delle donne, che queste siano belle come Sharon Stone.

‘Saper riconoscere i cigni sotto i brutti anatroccoli’

Il settimo consiglio è di riconoscere le potenzialità: sotto ‘sopracciglia da cavernicolo, calzettoni molli di spugna, la camicia sotto la felpa e il borsello’ ci potrebbe essere un brutto anatroccolo che aspetta di diventare un cigno e le donne che lo aiutano non sono delle oche.

‘Divertitevi a letto… o cambiate fidanzato con uno più giovane’

Le regole numero 8 e 9 sono per la camera da letto: ‘Il talamo è il regno del divertimento e lui ci mette tutto il suo entusiasmo. Apprezzatelo!’, scrive la De Santo, ricordando alle donne che ‘Quel che vi piace è divertirvi: lui, divertendosi, vi diverte e viceversa (ma basta già la prima)’.

E se proprio tutte le regole sopra citate non servono (soprattutto la numero 9), ricordarsi che le donne sono nate per cambiare, anche se l’importante è che ‘quello dopo sia ancora più giovane. Perché – scrive la Del Santo – più sono giovani e più si ha successo: l’avidità di sapere e di conoscere è immensa’.