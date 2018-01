Si surriscaldano gli animi su L’Isola dei famosi 13: Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi sono state protagoniste di una lite abbastanza accesa. Il motivo della discussione? Un cocco e l’ipotetica non equa distribuzione dei pezzi tra i naufraghi della spiaggia dei Mejor. L’attrice romana non ha apprezzato i commenti dell’ex tronista e, senza mezzi termini, l’ha accusata di aizzare polemiche inutilmente.

Così, mentre sulla spiaggia de L’Isola 13 presieduta da Francesco Monte si distribuiva il cocco, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi hanno dato vita ad una lite assai accesa. La napoletana, che ha notato alcuni compagni di avventura dividere i pezzi del frutto in modo non equo, ha invitato quelli che non erano presenti a partecipare attivamente affinché tutti potessero nutrirsi nello stesso modo. L’appunto della Perrotta, però, ha fatto infuriare la Rinaldi che ha attaccato verbalmente la concorrente dando vita ad uno dei primi momenti trash di questa edizione del reality show di Canale 5.

Leggi anche: L’Isola dei famosi 2018, Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani: lite in aeroporto

Nadia Rinaldi contro Rosa Perrotta: l’accusa

Il motivo che ha scatenato l’ira furibonda di Nadia Rinaldi pare sia stato il modo in cui Rosa Perrotta ha chiesto agli assenti di partecipare alla suddivisione del cocco.

Secondo l’attrice, infatti, la giovane napoletana avrebbe lasciato intendere che alcuni compagni si stessero appropriando in modo indebito delle porzioni più grosse.

Proprio per questo motivo, la Rinaldi si è aizzata contro la Perrotta: ‘Ma lo capisci l’italiano!?’ – le ha urlato a muso duro, mentre la ex tronista tentava invano di prendere la parola.

Sembra certo, tuttavia, che la romana non nutra grande simpatia nei confronti della napoletana tanto che, in confidenza con le telecamere de L’Isola dei famosi 13, ha commentato: ‘Vediamo se le serve la laurea per pescare, tagliare cocchi e cucinare…’.

Leggi anche: Nadia Rinaldi dimagrita prima de L’Isola dei famosi 2018: ‘Più bella con 73 kg in meno’

Nadia Rinaldi: seconda lite su L’Isola 13

Per Nadia Rinaldi, tuttavia, la lite con Rosa Perrotta è la seconda dopo quella avvenuta in aeroporto con Francesca Cipriani.

L’attrice romana sembra essere la più agguerrita di questa edizione de L’Isola 13, pronta a far sentire la sua voce nonostante sia circondata da molte giovani promesse del mondo dello spettacolo italiano.

Forte delle sue conoscenze e delle pregresse esperienze televisive, dunque, la Rinaldi pare non abbia alcuna intenzione di ‘farsi mettere i piedi in testa’ da nessuno, tanto meno dalle leve del reality show di Canale 5, e ogni occasione sembra quella giusta per far sentire la sua voce.