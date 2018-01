L’Isola 13, Francesca Cipriani ha un malore: immediato il soccorso dei naufraghi

Un nuovo malore ha colpito Francesca Cipriani su L'Isola dei famosi 13: la giunonica showgirl pare sia improvvisamente svenuta per cause non note, spaventando gli altri naufraghi che abitano la spiaggia dei Pejor. Immediatamente soccorsa dai compagni, poi, la bionda è stata accompagnata in infermeria per ulteriori accertamenti.

da Luana Rosato, il