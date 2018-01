L’Isola 13, Bianca Atzei e Filippo Nardi: la cantante dimentica Max Biaggi?

Secondo recenti rumors, Bianca Atzei e Filippo Nardi pare si siano avvicinati in modo 'pericoloso' prima dell'arrivo sulle spiagge de L'Isola dei famosi 13. Tra la cantante e l'ex concorrente del Grande Fratello sono stati notati degli sguardi che potrebbero far pensare all'imminente nascita di un amore: che la Atzei possa cancellare proprio in Honduras la delusione d'amore con Max Biaggi?

da Luana Rosato, il