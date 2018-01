Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e di disfare,di suonare e di risuonare,di cantare e di ricantare,il tempo per capire. Il tempo per essere felice. Ho viaggiato tanto soprattutto con la mente,ho ascoltato. Ho scoperto nuove sfaccettature di me stessa e ho capito l’importanza del saper aspettare quando invece volevo dare e avere tutto e subito. Ho capito ancora una volta che la musica per me è una vera e propria missione personale. Attraverso di essa provo a migliorare me stessa e cerco di attirare tanta positività per la mia anima. ESSERE QUI. Si chiama così questo nuovo album. Perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più. ESSERE QUI ed avere la possibilità di raccontarmi e di raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone,talmente tante che un cuore solo non le può contenere. ESSERE QUI e mostrarlo più che dimostrarlo. ESSERE QUI dove sono sempre stata,su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque,guardo l’orizzonte dove tutto inizia per me, senza mai una fine. ESSERE QUI adesso è vostro. In ogni canzone ho messo una parte di me .. spero la migliore ! Grazie da sempre e per sempre. Buon 2018 ! Emma. #esserequi #26012018

