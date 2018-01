L’annuncio ha lasciato i fan di Elton John basiti: ‘The rocket man’ si ritira dalle scene per dedicarsi alla famiglia e ai figli, ma non prima dei prossimi tre anni. L’addio del cantante inglese, tuttavia, non sarà un saluto definitivo al mondo della musica: l’artista, amato anche dalla Regina Elisabetta, infatti continuerà a scrivere canzoni e fare dischi.

‘Il prossimo tour sarà l’ultimo’: con queste parole Elton John ha ufficializzato il suo ritiro dalle scene, spiegando di voler dedicare i prossimi anni della sua vita ai figli. Direttamente da New York, durante una delle sue esibizioni, il cantante ha ‘lanciato la bomba’ facendo inizialmente pensare che la decisione di dire addio alla musica derivasse dalle condizioni di salute. Sir Elton John, infatti, è stato costretto ad annullare alcune date del tour per un un’infezione quasi mortale contratta in Sudamerica. Le motivazioni ufficiali, però, pare siano ben altre.

Elton John, l’ultimo tour comprenderà 300 date

‘Le mie priorità oggi sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita e accompagnarli alle partite di calcio’ – ha dichiarato Elton John, rassicurando i fan – ‘Non smetterò di fare musica, continuerò a scrivere canzoni e a fare dischi’.

L’addio dell’artista, dunque, sembra essere solo un saluto definitivo ai concerti e ai tour, ma non alla musica.

Prima di ‘andare in pensione’, però, The Rocket Man ha intenzione di salutare il suo pubblico con un ‘bang’: un tour di 300 date in tutto il mondo.

‘Addio Yellow Brick Road’ sarà il titolo della tournée che lo porterà in giro in vari paesi del mondo per i prossimi tre anni.

‘Sarà un modo di dire grazie e di andare via con un ‘bang’ – ha spiegato Elton John – ‘Un modo di far dire alla gente: ‘Ho visto l’ultimo tour ed era fantastico’.

Elton John si dedica alla famiglia

Nonostante il Mirror sostenga che la decisione di Elton John derivi dalle sue precarie condizioni di salute, il cantante britannico ha spiegato di voler lasciare le scene musicali per viversi i figli.

‘Non smetterò di creare, ma smetterò di viaggiare’ – ha spiegato – ‘La mia vita è cambiata, ho dei figli e questo è un periodo importante della loro vita, non voglio che loro sentano la mia mancanza e io non voglio sentire la loro’.

The Rocket Man, tuttavia, ha voluto smentire le voci su una salute cagionevole dichiarando: ‘L’anno scorso ho avuto un’infezione ma ora le mie condizioni di salute sono buone’.

Tra tre anni, dunque, i fan di Elton John dovranno rinunciare ai suoi concerti live, ma non alla sua musica… e a pensarci bene, 74 anni saranno un ottimo traguardo per uno degli artisti più eclettici dell’ultimo secolo.