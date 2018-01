A seguito del botta e risposta a distanza, inevitabile la consegna del doppio tapiro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso. Le conduttrici Mediaset sono state raggiunte da Striscia la Notizia negli studi di Cologno Monzese (MI) ed entrambe, seppur in momenti differenti, hanno sottolineato al pubblico che tra di loro non vi è alcun screzio. Per quanto riguarda la dimenticanza della Panicucci? Ha preferito citare solamente i partner maschili.

‘Non l’ho dimenticata, c’era nelle immagini’, si giustifica così Federica Panicucci con Barbara D’Urso, entrambe raggiunte da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro. Mattino Cinque ha, infatti, festeggiato il decimo compleanno ma la conduttrice ha dimenticato di citare colei che diede inizio alla trasmissione accanto a Claudio Branchino. ‘Può succedere, l’importante è che lo sappia il pubblico’, ha poi risposto frettolosamente la D’Urso, poco prima della diretta pomeridiana.

La consegna del Tapiro D’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso

Nella puntata in onda mercoledì 24 gennaio 2018, Striscia la Notizia ha mandato in onda la consegna del tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per via del botta e risposta scambiatesi nelle rispettive trasmissioni.

E’ stata la Panicucci la prima ad essere stata intercettata da Valerio Staffelli in merito alla dimenticanza che tanto ha fatto discutere e storcere il naso.

‘Io parlavo dei miei partner di lavoro maschili. Non l’ho dimenticata, c’era nelle immagini. Non l’ho citata perché non ho lavorato con lei’, ha prontamente risposto la conduttrice toscana stuzzicata dagli sguardi dubbiosi del tapiroforo.

E alla domanda: ‘Ci sono attriti tra lei e la D’Urso?’, l’attuale volto di Mattino 5 ha precisato: ‘Assolutamente, ci mancherebbe altro’, approfittando della telecamera di Striscia la Notizia per smentire ogni rivalità con la collega.

Ma quando Staffelli le ha esplicitamente chiesto di rimediare e di ringraziare ora la collega per il suo iniziale e fondamentale contributo a Mattino 5, la Panicucci ha tergiversato ignorando palesemente le parole del tapiroforo e, ancora una volta, non ha voluto citare la D’Urso.

Valerio Staffelli ha, successivamente, raggiunto la regina Mediaset nel proprio camerino, intenta a sistemarsi per l’imminente diretta di Pomeriggio 5.

‘Come mai la Panicucci si è dimenticata di ringraziare lei?’, domanda l’inviato di Striscia. ‘Perché si sveglia presto alla mattina, io ho fatto un anno e mezzo Mattino Cinque e mi svegliavo alle 5. Una le cose se le dimentica! Può succedere, l’importante è che lo sappia il pubblico’, risponde Barbara D’Urso, per poi ribadire ‘A me sta simpaticissima’.

Insomma, sarà stata davvero un’innocente dimenticanza?

Federica Panicucci e Barbara D’Urso conduttrici di Striscia la Notizia?

Entrambe le consegne del tapiro d’oro si sono concluse ironizzando sulla conduzione di Striscia la Notizia: Federica Panicucci e Barbara D’Urso conduttrici del programma satirico di Canale 5?

‘Pensa che Bomba!’ afferma euforica la Panicucci, mentre il volto di Pomeriggio Cinque e Domenica Live spera di poter diventare velina: ‘Io faccio quella finta bionda e lei quella bionda vera’.