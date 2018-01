A pochi giorni dalla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2018 Cristiano Malgioglio va contro Francesca Cipriani ed il suo ‘finto’ attacco di panico che ha incollato al televisore milioni di curiosi telespettatori. ‘Voleva imitarmi’, ha affermato il paroliere ripensando al suo esordio nella nona edizione del reality show, ‘Voleva recitare per un’ora e ci è riuscita’. Insomma, secondo Malgioglio si è trattato di una messa in scena.

‘A volte i programmi brutti con personaggi brutti hanno successo’, esordisce così Cristiano Malgioglio in merito a L’Isola dei Famosi 2018 ed all’attacco di panico ‘trash’ di Francesca Cipriani, memorabile colpo di scena della prima puntata del reality show. La concorrente avrebbe, infatti, simulato il panico più totale sull’elicottero dal quale avrebbe dovuto tuffarsi come prima prova de L’Isola. ‘Era tutto finto’, afferma così Malgioglio ospite a ‘Casa Signorini’.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani nel panico: ‘Non voglio morire’

Cristiano Malgioglio smaschera l’attacco di panico di Francesca Cipriani

Cristiano Malgioglio smaschera, così, l’attacco di panico avvertito da Francesca Cipriani nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2018, nel momento in cui avrebbe dovuto buttarsi nell’acqua cristallina dell’Honduras da un elicottero.

La giovane concorrente ha cominciato ad agitarsi inveendo contro il povero pilota che, convinto dalle urla, ha cercato il più possibile di abbassarsi.

‘Voleva imitarmi visto che io ho avuto qualche problema a buttarmi dall’elicottero. Ho avuto degli attacchi di panico per tre, quattro anni e non sono di certo come quello avuto da Francesca’, ribadisce colui che sarebbe stato un ottimo opinionista.

‘Questo era tutto finto. Vedi una Cipriani che fa finta. Non c’ha creduto nessuno’, continua l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ‘Prima di partire aveva detto che voleva recitare per un’ora e ci è riuscita’.

Insomma, sarà davvero come raccontato da Malgioglio?

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari opinionista? L’indiscrezione dopo il GF Vip

Cristiano Malgioglio contro L’Isola dei Famosi 13: ‘Bossari non c’entra nulla’

Ma Cristiano Malgioglio va contro tutta L’Isola dei Famosi, Daniele Bossari compreso. Ospite di Casa Signorini, il paroliere, autore di alcune delle più belle canzoni italiane, si è espresso in merito all’edizione appena cominciata.

Secondo Malgioglio, Daniele Bossari ‘non c’entra assolutamente niente col programma!’, poi aggiunge: ‘Quello non è un lavoro facile, il compito è quello di animare le discussioni e lui non sa farlo’.

In seguito ammette che Alessia è in forma strepitosa ma l’unica a salvarsi dalle aspre critiche del cantautore è Mara Venier, amica di lunga data.

Malgioglio paragona poi L’Isola dei Famosi al, parer suo, più elegante Grande Fratello: ‘Lì si soffre la fame, ma il Grande Fratello è molto difficile. Devi sperimentare la convivenza, non sei all’aria aperta e non puoi andartene in un angolo per i fatti tuoi. Vedere Giucas Casella mi ha fatto tenerezza’.