Vita da single per Costanza Caracciolo, è crisi con Bobo Vieri? Va detto che la coppia non è mai stata social e che si è ufficializzata nell’ottobre del 2017 dopo mesi di indiscrezioni, ma gli occhi attenti del gossip hanno notato che l’ex velina non solo è tornata da sola dal viaggio a Miami, ma che dal suo profilo Instagram sembra vivere una vita molto solitaria. Sarà vera crisi tra Vieri e Caracciolo?

‘L’ex velina, dopo mesi trascorsi a Miami dal fidanzato, ha fatto le valigie ed è tornata in Italia. Vieri, invece, è rimasto negli States. Crisi in corso tra i due…’.

Vieri-Caracciolo: è crisi?

Parola di Chi, che ‘certifica’ la crisi tra Christian Vieri e Costanza Caracciolo.

Nei mesi scorsi, dopo l’aborto spontaneo di lei, i due sono volati negli Stati Uniti: ora, però, l’ex calciatore è rimasto laggiù, mentre l’ex velina – che ha passato il compleanno con le colleghe Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis – è tornata in Italia.

Periodo di riflessione, crisi, o semplicemente impegni di lavoro che hanno diviso temporaneamente la coppia?

Se da un lato è vero che lei, dal suo profilo Instagram, sembra essere tornata single, va detto che né Vieri né Caracciolo sono stati prodighi di socialità nel loro stare insieme.

Caracciolo-Vieri: dopo il fidanzamento, il grave lutto

Dopo mesi di indiscrezioni sul loro possibile fidanzamento, la coppia si è svelata solo nell’autunno del 2017, con una tenera foto su Instagram.

Successivamente, dopo un’indiscrezione del magazine Chi sul fatto che i due, nella primavera 2018, sarebbero diventeranno genitori, Vieri e Caracciolo avevano smentito la notizia.

‘Con, dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento’, il comunicato.

Come detto, la coppia era andata in vacanza a Miami per riprendersi dal lutto e ora le strade di Vieri-Caracciolo sembrano essersi separate….