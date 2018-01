L’ex ballerino di Amici, Valerio Pino, torna a parlare della relazione avuta dietro le quinte con un professionista, Marcus Bellamy, svelando finalmente il nome della persona che aveva scelto di ‘tutelare’. Ma le nuove dichiarazioni del giovane non si fermano a questo: Pino, infatti, ha raccontato quanto accadeva nelle sale prova della Scuola di Maria De Filippi con alcuni degli allievi.

Dopo aver più volte temporeggiato sulla questione, dunque, Valerio Pino ha svelato il nome del ballerino professionista di Amici che ha amato per diverso tempo. Intervistato da Radio Stonata, l’ex della Scuola di Canale 5 ha smentito le voci che parlavano di una relazione con un concorrente, ma ha dichiarato che la persona della quale era innamorato era, in realtà, un professionista: ‘[…]Io in camerino e dietro le quinte l’ho fatto con un professionista’ – ha spiegato Pino, confermando di non aver mai avuto nessun contatto con gli allievi, salvo poi correggersi – ‘[…] O meglio, con loro solo baci, oltre ai baci nulla’.

Valerio Pino e Marcus Bellamy: ‘Ho dormito con lui quattro mesi’

E’ stato svelato, dunque, il mistero sulla relazione d’amore – o, forse, semplicemente fisica – tra Valerio Pino e uno dei professionisti del cast di ballo di Amici di Maria De Filippi.

‘Lui è Marcus Bellamy, ho dormito con lui 4 mesi’ – ha dichiarato il ballerino, ricordando quanto la passione tra i due sia stata incontenibile, anche dietro le quinte del programma.

‘Quando aspettavamo la diretta ci baciavamo, prima di entrare mi baciavano’ – ha detto – ‘[…]Stavamo insieme 24 ore su 24 […]Era lui il ballerino con il quale non riuscivamo a controllare la passione e l’impulso ad Amici’.

Ad oggi, tuttavia, parlare di Marcus Bellamy risulta abbastanza difficile per Valerio Pino, vista la situazione attuale del ballerino che è in carcere per aver ucciso uno dei suoi ex.

Valerio Pino sui rapporti fisici con gli allievi di Amici

Le dichiarazioni di Valerio Pino non si sono fermate al legame sentimentale con il collega Bellamy: l’ex di Amici, infatti, ha confessato di aver avuto dei rapporti anche con alcuni allievi.

‘Gli allievi mi toccavano anche tra le gambe, mi cercavano, mi mandavano biglietti’ – ha proseguito ai microfoni dell’emittente radiofonica – ‘Volevano che andassi al residence, ma io non potevo. Passavo con l’auto e li portavo da me e facevamo l’amore’.

Valerio Pino, dunque, ha ammesso di aver avuto delle relazioni fisiche con alcuni concorrenti dell’epoca, riconoscendo di essere un ragazzo forse troppo debole.

‘Io sono debole, se c’è un ragazzo carino di diciotto o venti anni che vuole fare l’amore con me, io non riesco a dire di no’ – ha concluso – ‘Erano in tanti che in classe ci provavano e io non sono riuscito a dire no […]Venivo provocato tutti i giorni’.