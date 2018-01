Tania Cagnotto è diventata mamma: è nata Maya

Fiocco rosa per la campionessa di tuffi Tania Cagnotto che è diventata mamma: è, infatti, nata Maya martedì 23 gennaio 2018. La piccola sta bene e pesa 3 chili e 40 grammi secondo quanto si legge dal profilo social di Federnuoto che, per primo, ha diffuso la graditissima notizia. Inizia così una nuova avventura per l’atleta campionessa del mondo e per il marito Stefano Parolin.

A distanza di un anno dal parto della compagna di sincro Francesca Dallapè, anche Tania Cagnotto diventa, dunque, mamma della bellissima Maya. Non è, però, detto che la campionessa del mondo e vincitrice delle medaglie argento e bronzo alle Olimpiadi debba interrompere per sempre l’attività agonistica: ‘Di sicuro non chiudo la porta perché ho visto tanti atleti cambiare idea dopo il ritiro e non vorrei dire di no, perché se poi dovessi ripensarci…’, aveva affermato l’ormai neomamma.

Tania Cagnotto ha partorito: è una bimba e si chiama Maya

Anche la tuffatrice più forte di sempre Tania Cagnotto è diventata mamma della piccola Maya, nata martedì 23 gennaio: l’annuncio è stato prontamente dato dalla Federnuoto che con grande emozione ha rivolto un caloroso benvenuto alla figlia della 32enne bolzanina.

‘Con una settimana d’anticipo è nata Maya, figlia della campionessa Tania Cagnotto e del marito Stefano Parolin. La piccola pesa 3 chili e 40 grammi. Un tuffo di felicità che la Federnuoto condivide con emozione!!!!’, si legge così sui social.

Inizia così, per Tania, un lungo periodo di maternità ma non significa che il parto possa portare al termine della propria vita atletica. Come ribadito qualche mese fa, la tuffatrice potrebbe rientrare per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tania Cagnotto, l’annuncio su Instagram

Dopo il puntale annuncio di Federnuoto e, successivamente, di ItaliaTeam, anche Tania Cagnotto ha pubblicato una foto ed un breve commento sui social, al fine di confermare la gradita notizia e condividere con chi da anni la segue e la sostiene la graditissima notizia.

‘Ce l’abbiamo fatta’, scrive la campionessa di tuffi, ‘Oggi è nata la nostra piccola Maya. Stiamo tutti bene.. grazie per essermi stati vicini anche in questo momento magico! buonanotte a tutti’.

Insomma, un ‘tuffo di felicità’ per la figlia del grande campione Giorgio Cagnotto, diventato nonno.