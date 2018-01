Probabilmente mancava nella collezione di Striscia la Notizia il tapiro d’oro ad Alberto Angela, ma ora non più: il popolare divulgatore scientifico della Rai è stato ‘premiato’ da Valerio Staffelli a causa delle polemiche sorte dopo l’ultima puntata della trasmissione Meraviglie – La Penisola dei Tesori (che ha ottenuto un grande successo di pubblico con oltre 6 milioni di telespettatori) dedicata alle Dolomiti. In particolare Angela è finito nell’occhio del ciclone per aver ambientato l’intera puntata in provincia di Trento e Bolzano, dimenticando che il 46% delle Dolomiti si trova in Veneto nel bellunese, come gli ha polemicamente ricordato il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin.

Intercettato a Roma da Valerio Staffelli, Alberto Angela ha spiegato che dovendo fare un programma in 77 giorni che copra tutta l’Italia, è stato costretto a fare delle scelte logistiche e strategiche: ‘Le Dolomiti è chiaro che non le puoi fare tutte, noi abbiamo scelto un luogo per far vedere quanto sono belle, ma sappiamo che ce ne sono anche in Veneto, a Pordenone… e nelle riprese si vedevano. Comunque noi con il Veneto abbiamo un buonissimo rapporto e mi dispiace molto che ci sia stata questa polemica’.

In realtà, e chi ha visto la puntata di Meraviglie – La Penisola dei Tesori può testimoniarlo, al momento di introdurre l’argomento Dolomiti, Alberto Angela aveva parlato espressamente di ‘patrimonio dell’umanità che attraversa tre regioni: Veneto, Friuli e Trentino’, ma evidentemente questo ai bellunesi non è bastato, poiché avrebbero voluto che anche le immagini del programma si focalizzassero di più sulla loro zona invece che sulle sole province di Trento e Bolzano.

Tornando invece all’imboscata di Striscia la Notizia con il tapiro d’oro ad Alberto Angela, Staffelli oltre a chiedere spiegazioni sulla puntata di Meraviglie ha anche scherzato un po’, ricordando al popolare volto della Rai il suo successo tra il pubblico femminile… e non solo: ‘È la prima volta che mi capita di premiare un sex symbol come lei’, ha detto l’inviato di Striscia, ‘Lei è diventato pure un’icona gay’. Affermazioni a cui il buon Alberto ha risposto ovviamente con simpatia: ‘Io sorrido di queste cose, ma rimango concentrato sul mio lavoro e vado avanti cercando di coprire tutte le ‘meraviglie’ d’Italia’.