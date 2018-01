Nicolas Cage ha dichiarato bancarotta: secondo le ultime notizie, pare che l’attore di Hollywood abbia speso ben 150 milioni in 7 anni sperperando il denaro accumulato nel corso della sua carriera per l’acquisto di beni inconsueti. L’interprete di The Family Man, dunque, va ad aggiungersi alla lunga lista di personaggi noti che hanno dilapidato il proprio patrimonio.

Ma in cosa Nicolas Cage avrebbe speso 150 milioni in 7 anni? L’attore pare abbia dichiarato bancarotta dopo aver fatto acquisti da milioni di dollari che spaziano da circa 15 case sparse in America fino ad una tomba piramidale costruita per lui a New Orleans con tanto di incisione in latino, ‘Omnia Ab Uno’. A svelare l’attuale situazione economica dell’attore hollywoodiano è il Daily Mail che racconta come Cage stia cercando, dopo anni di spese folli, di saldare i suoi debiti: l’attore, infatti, è stato criticato per aver accettato negli ultimi anni ruoli di dubbio interesse in numerosissimi film per salvarsi dal disastro finanziario.

Tutte le spese folli di Nicolas Cage

Il ‘vizio’ delle spese folli, tuttavia, sembra essere una delle caratteristiche tipiche di Nicolas Cage che, sin dall’inizio della sua carriera, ha mostrato una passione sfrenata per gli acquisti milionari.

Secondo quanto raccontato dal tabloid britannico, l’attore di Hollywood sarebbe proprietario di 15 case, tra cui una sul lungomare a Newport Beach – California – da 25 milioni di dollari e una a Las Vegas da 8 milioni e mezzo insieme a tantissime altre abitazioni sparse tra San Francisco, New York, Aspen, Venice Beach.

Nicolas Cage, inoltre, pare abbia acquistato, oltre ad una tomba piramidale, anche dei particolari e costosissimi animali esotici, una delle sue grandi passioni.

L’attore pare abbia due cobra reali albini da 270.000 dollari, un polpo costatogli ben 150 mila dollari, uno squalo e un coccodrillo.

Ma non è tutto! Tra i beni milionari acquistati da Cage figurerebbero anche una Lamborghini Miura SVJ del 1971 (mezzo milione di dollari) e un teschio di Tarbosaurus, dinosauro di sette milioni di anni fa (276 mila dollari) che, però, è stato restituito alla Mongolia.

Nicolas Cage, quanto vale oggi l’attore?

Considerato, tempo addietro, uno degli attori più ricchi e richiesti di Hollywood, il 54enne Nicolas Cage pare sia stato rivalutato dal mondo dello spettacolo americano.

Ad oggi, infatti, il suo valore si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di dollari e, proprio per questo motivo, negli ultimi tempi si dice che abbia accettato più di dodici ruoli in film di dubbio interesse.

Basterà questo a far sì che Nicolas Cage si salvi definitivamente dal disastro finanziario?