Su L’Isola dei famosi 13 potrebbe nascere il primo amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: il flirt tra i due sembra essere nato prima dell’arrivo dei naufraghi sulla spiaggia e pare stia continuando a svilupparsi anche davanti alle telecamere di Canale 5. I due, nelle ultime ore, sono stati avvistati in atteggiamenti che potrebbero far davvero pensare alla nascita di un sentimento: come andrà a finire?

‘Paola (Di Benedetto, ndr) è una bella ragazza’ – ha confidato Francesco Monte ai microfoni de L’Isola dei famosi 13, ammettendo di nutrire un certo interesse nei confronti della ex Madre Natura di Ciao Darwin. Anche la ragazza, dal canto suo, ha notato degli sguardi particolari da parte dell’ex tronista: ‘Non so se gli piaccio, ma da come mi guarda e si comporta credo ci possa essere un interesse’ – ha raccontato alle telecamere del reality show in un momento di privacy. Intanto, anche Nadia Rinaldi si è accorta del feeling tra Francesco e Paola e, ancor prima dell’arrivo nella Palapa, ha pronosticato: ‘Qui, gatta ci cova!’

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il rebus d’amore

Un altro indizio che fa pensare ad un vero e proprio flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è il rebus d’amore che lui le ha disegnato sul braccio.

Durante questo ‘misterioso’ gioco, Filippo Nardi ha tentato di capire cosa volesse comunicare l’ex tronista alla ragazza, ma Monte l’ha immediatamente invitato a desistere: ‘Non c’è bisogno di capire il significato dei tatuaggi, se una persona non vuole dirlo…’.

Francesco, in realtà, aveva disegnato sul braccio di Paola tre oggetti il cui significato lascia poco spazio all’immaginazione: una chiave (per aprire il suo cuore?), un remo e un’ancora (emblema tipico di un legame).

‘Voleva fare il simpaticone e gliel’ho lasciato fare’ – ha sdrammatizzato la Di Benedetto in merito al gioco fatto con Monte, ma è evidente che tra i due sta per nascere qualcosa di diverso dall’amicizia.

Francesco Monte alla conquista di Paola Di Benedetto

L’approccio di Francesco Monte con Paola Di Benedetto è proprio quello di una persona che si sta avvicinando alla ‘preda’.

Con calma, garbo ed eleganza, l’ex tronista potrebbe conquistare il cuore della bellissima ex Madre Natura dando vita alla prima storia d’amore de L’Isola dei famosi 13.

Se tra Francesco e Paola nascesse un sentimento forte, questa potrebbe essere la seconda rivincita – dopo la partenza per l’Honduras – del giovane sulla ex Cecilia Rodriguez che, durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP 2 lo ha lasciato preferendogli Ignazio Moser.

