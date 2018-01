Il Grande Fratello 15 potrebbe essere condotto da Barbara Palombelli. Significherebbe una svolta per Mediaset riportare al centro del reality show di Canale 5 una giornalista seria e lontana dal genere ‘trash’. Secondo le ultime indiscrezioni riportate sul web sembrerebbe, infatti, essere stata abbandonata l’idea di assegnare tale incarico a Belén Rodriguez, come più volte ipotizzato nell’ultimo periodo.

Terminata L’Isola dei Famosi 2018 andrà, dunque, in onda il Grande Fratello 15, probabilmente condotto da Barbara Palombelli. Ancora nessuna conferma dai vertici Mediaset su chi potrebbe condurre il reality show ma la protagonista di Forum potrebbe essere una buona idea, un nuovo volto ed un nuovo carattere da assegnare al genere televisivo. Come anticipa il portale di Davide Maggio, ‘la versione Nip ha bisogno di un’energica sterzata’.

Barbara Palombelli prossima conduttrice del Grande Fratello?

Nonostante manchino ancora parecchi mesi all’inizio della versione NIP del Grande Fratello, il toto conduttori è già cominciato.

Alienati i primi nomi ipotizzati quali quelli di Simona Ventura ed Anna Safroncik, abbandonata l’ipotesi assai gettonata di Belén Rodriguez, Mediaset sembra stia pensando di assegnare il ruolo di conduttrice a Barbara Palombelli, erede di Rita Dalla Chiesa a Forum.

Una bella svolta potrebbe significare quella di porre al centro del celebre reality show di Canale 5 una giornalista pacata e lontana dal mondo del trash, una giornalista seria ed elegante capace di governare gli argomenti più pruriginosi.

Una svolta ma in parte già conosciuta, quando a capo delle prime due edizioni del Grande Fratello c’era la rigorosa Daria Bignardi, anch’essa giornalista.

Insomma, chi sarà il volto più adatto per accompagnare in quest’avventura dodici personalità sconosciute?

Belén Rodriguez non condurrà il GF 15: la favorita è la Palombelli

Visto l’incredibile successo ottenuto dal Grande Fratello Vip, la produzione ha deciso di dare il via ad una breve edizione Nip che andrà in onda una volta terminata L’Isola dei Famosi.

‘Il prossimo aprile, subito dopo L’Isola dei Famosi, Canale 5 trasmetterà, come annunciato dal direttore Scheri, una nuova edizione del Grande Fratello. In queste settimane si sono rincorsi diversi nomi per la conduzione, con Belen Rodriguez in pole position’, si leggeva qualche tempo fa sul portale di Alberto Dandolo, ma le carte in tavola sembrano già essere cambiate.

Belén potrebbe essere stata scartata ai provini in quanto necessitava una personalità con più esperienza televisiva: è, così, spuntato, inaspettatamente, il nome di Barbara Palombelli che potrebbe dare una svolta al reality show per antonomasia di Canale 5.