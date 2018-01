Si sono finalmente conosciute Giulia De Lellis e Belén Rodriguez, a cena insieme con Cecilia e Jeremias. Ma è finita l’amicizia con Ivana Mrazova? Nelle foto pubblicate sui social dalla showgirl argentina e dal fratello non appaiono, infatti, Ivana e Luca, da poco fidanzati ma forse già accantonati dall’amica del Grande Fratello Vip: come è noto, Luca Onestini e i fratelli Rodriguez non hanno mai avuto un buon rapporto all’interno della casa e potrebbe essere questo il motivo della loro assenza a cena.

L’amicizia tra i fratelli Rodriguez, Ignazio Moser e Giulia De Lellis prosegue, dunque, anche al di fuori del GF Vip ma questa volta, a cena, c’è anche Belén. Dopo i reciproci complimenti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la showgirl argentina hanno avuto modo di conoscersi e di instaurare un vero rapporto di amicizia. L’epilogo della serata sembra essere stato positivo visti i commenti pubblicati sui social. A cena anche Andrea Iannone, Andrea Damante ed un’altra coppia di amici sconosciuta al pubblico.

Giulia De Lellis e Ivana Mrazova sono ancora amiche?

In molti si stanno ponendo dubbi in merito alla bellissima amicizia tra Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, nata nel reality show di Canale 5.

Le due sono diventate inseparabili anche al di fuori del Grande Fratello Vip, ma ultimamente sembra qualcosa sia cambiato.

Ivana si è, infatti, ufficialmente fidanzata con Luca Onestini mentre Giulia è sempre più vicina alla famiglia Rodriguez e, come è noto, i rapporti tra l’ex tronista e Jeremias e Ignazio non sono mai stati dei migliori.

La conferma arriva con la foto della cena milanese pubblicata da Belén e dal fratello sui social: che la forte e sempre pià solida amicizia di Giulia De Lellis con Cecilia e Ignazio possa aver allontanato la modella ceca?

Insomma, in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito alle varie amicizie di Canale 5 non ci resta che sperare di poterli presto vedere a cena tutti insieme.

Giulia De Lellis consce Belén Rodriguez, e c’è subito feeling

Una piccola reunion del Grande Fratello Vip ha avuto luogo in un ristorante di Milano: presenti anche Belén Rodriguez, Andrea Iannone e Andrea Damante.

Dopo i numerosi complimenti scambiati, la showgirl argentina e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno avuto modo di conoscersi e, secondo quanto traspare dal commento di Belén, tra le due sembra scorrere buon sangue.

‘Dire che ho stretto amicizia non è corretto, per il momento. Ho scoperto, però, una persona molto schietta e sincera. E queste sono caratteristiche in cui mi ritrovo’, aveva affermato un po’ di tempo fa l’esperta di tendenze.

Giulia e Andrea, prima di andare a cena, hanno, inoltre, ricevuto un invito per qualche ora di relax nei saloni di proprietà di Belén.

Insomma, che sia nata una nuova e sincera amicizia?