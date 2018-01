Ricca programmazione per il Giorno della Memoria 2018: in TV, sulla Rai e sulle emittenti private, sabato 27 gennaio e nei giorni immediatamente precedenti e successivi sono previsti film, documentari, interviste e testimonianze per ricordare l’immane tragedia della Shoah che ha provocato milioni di vittime tra gli ebrei e non solo. Quest’anno poi, per la prima volta, Rai, Mediaset, La7 e Sky trasmetteranno in contemporanea lo stesso evento (fatto accaduto in passato solo per il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica), a dimostrazione dell’importanza della giornata commemorativa.

L’evento in questione è ‘Tutto davanti a questi occhi’, il docufilm realizzato e diretto da Walter Veltroni che racconta la drammatica storia di Sami Modiano, uno dei pochi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. In occasione della Giornata della Memoria 2018 e nell’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, e soprattutto in considerazione del valore civile di questa testimonianza, Rai, Mediaset, La7 e Sky hanno concordato di programmare il film in contemporanea, nella stessa serata: pertanto ‘Tutto davanti a questi occhi’ sarà trasmesso sabato 27 gennaio 2018 su Sky Tg24 e Sky Cinema Hits (alle 21:00), La7 (21:10, all’interno dello speciale ‘Razza umana’), Rai 3 e Iris (entrambe alle 23:15).

Giorno della Memoria 2018 in TV: palinsesto Rai

Il Giorno della Memoria 2018 in TV sulla Rai comincia sulla terza rete alle 13:15 del 24 gennaio con ‘Passato e presente – 1938: le leggi razziali’ di Paolo Mieli. Nella stessa giornata va in onda su Rai Storia il documentario ‘I figli della Shoah’ (ore 23:00), che racconta l’onda lunga dell’influenza dell’Olocausto sui figli e i nipoti delle vittime sopravvissute.

Si passa poi direttamente a sabato 27 gennaio con ‘Il vaccino della memoria’, uno speciale Telegram condotto da Antonio Di Bella alle 11:30 su Rai News 24: tra le testimonianze dei sopravvissuti prevista anche quella di Liliana Segre, nominata di recente senatrice a vita. Poi, come già anticipato, alle 23:15 su Rai 3 il docufilm di Veltroni ‘Tutto davanti a questi occhi’.

Giorno della Memoria 2018 in TV: palinsesto Mediaset

Ribadito ovviamente che anche le reti Mediaset trasmetteranno ‘Tutto davanti a questi occhi’ (27/1 ore 23:15 su Iris), il palinsesto del Biscione per il Giorno della Memoria 2018 prevede subito due appuntamenti già dal 24 gennaio, entrambi su Rete 4: alle 16:30 la miniserie ‘Il giovane Hitler’, con Robert Carlyle e Liev Schreiber, e poi, in seconda serata, la famosa pellicola di Roman Polański ‘Il pianista’, con Adrien Brody. Giovedì 25, sempre su Rete 4, tocca poi a ‘Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank’ (ore 0:30).

Sabato 27 la programmazione Mediaset per la Giornata della Memoria 2018 si sposta su Iris, dalle 20:20 in poi, con il doc ‘Finché avrò voce’, due film d’autore come ‘Il bambino nella valigia’ e ‘Appartamento ad Atene’ e il già citato ‘Tutto davanti a questi occhi’, mentre Canale 5 dedica all’evento lo speciale Tg5 in seconda serata ‘Amici per la vita’, a cura di Roberto Olla. Ancora il 27 su Premium Emotion i lungometraggi ‘Colette – Un amore più forte di tutto’ e ‘Il servo ungherese’.

Infine, lunedì 29 gennaio in primetime, Iris ripropone ‘Schindler’s List’, il capolavoro di Steven Spielberg con Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes.

Giorno della Memoria 2018 in TV: palinsesto La7

Per il Giorno della Memoria 2018 la TV di Urbano Cairo presenta ‘Razza umana’, uno speciale condotto da Enrico Mentana in onda sabato 27 gennaio alle 21:10 su La7 (all’interno il docufilm ‘Tutto davanti a questi occhi’ di Walter Veltroni). Segue alle 22:30 il film ‘La chiave di Sara’ con Kristin Scott Thomas.

Giorno della Memoria 2018 in TV: palinsesto Sky

La programmazione di Sky per il Giorno della Memoria 2018 è molto ricca: di ‘Tutto davanti a questi occhi’ (Sky Tg24 e Sky Cinema Hits alle 21:00 del 27 gennaio) sappiamo già ogni particolare, ma c’è molto di più.

Sky Sport 1 HD manda in onda, sempre il 27 alle 18:00 e in replica a mezzanotte, l’inchiesta originale ’1938 – Lo sport italiano contro gli ebrei’ di Matteo Marani, mentre lo stesso giorno Sky Arte HD trasmette alle 20:15 ‘Primo Levi e le sue storie. 30 anni dopo’ di Thierry Bertini, alle 21:15 il documentario ‘Auschwitz – il museo della memoria’, alle 22:15 ‘Il diario di Anna Frank – la sorella segreta’ e alle 23.15 il doc di Sky Sport ’1938 – Lo sport italiano contro gli ebrei’.

Venerdì 26 gennaio alle 21:00 su History HD va invece in onda il documentario ‘La segretaria di Goebbels’, e su National Geographic HD alle 20:00 ‘Il diario di Anna Frank’. LaF alle 22:30 di sabato 27 propone a sua volta ‘Il nastro bianco’, film di Michael Haneke vincitore della Palma d’oro a Cannes.

Infine Sky Cinema Hits HD già da lunedì 22 gennaio ha messo in campo un palinsesto dedicato alla Giornata della Memoria 2018 che culminerà sabato 27 con una maratona di film sull’argomento Shoah a partire dalle ore 12. Tra i titoli in programma: ‘Il labirinto del silenzio’, ‘Conspiracy – soluzione finale’, ‘Lo Stato contro Fritz Bauer’, ‘Il bambino con il pigiama a righe’, ‘Anita B.’, ‘Remember’ e ‘L’ultimo treno’.