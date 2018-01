Vittorio Sgarbi in lutto: è morto il padre Giuseppe – detto Nino – alla veneranda età di 97 anni. Farmacista appassionato di arte, il genitore dello scrittore e opinionista, si è spento in quel di Ferrara lasciando i figli Vittorio ed Elisabetta. Qualche anno fa, fu proprio quest’ultima a spingerlo a dedicarsi alla scrittura mettendo nero su bianco le memorie di una vita.

Dopo la scomparsa della madre Rina Cavallini, avvenuta nel novembre del 2015, Vittorio Sgarbi è stato chiamato ad affrontare un nuovo lutto in seguito alla morte del padre Giuseppe. Il farmacista, conosciuto da tutti con il nome di Nino e che ha lasciato i suoi due figli dopo aver festeggiato le 97 primavere, si è spento il 23 gennaio 2018 a Ferrara. Nato a nato a Badia Polesine il 15 gennaio 1921, anche lui fu un uomo ‘originale’, così come il figlio Vittorio. Sposatosi con Caterina – detta Rina – Cavallini all’insaputa di tutti dopo averla conosciuta nei laboratori di chimica dell’Università di Ferrara, decise di raccontare le sue memorie e il legame con la moglie nel libro ‘Lei mi parla ancora’ del 2015, toccante dedica alla compagna di una vita.

Vittorio Sgarbi, l’ultimo ricordo del padre Giuseppe

Proprio in occasione del compimento dei 97 anni, Vittorio Sgarbi aveva scritto un dolce pensiero al padre Giuseppe Nino su Facebook.

Per il suo compleanno gli aveva dedicato una poesia di Alda Merini – ‘Il pastrano’ – che recita: ‘[…]traverso quell’antico pastrano ho conosciuto i segreti di mio padre vivendolo cosi, nell’ombra’.

Un pensiero dolce, forte e intenso che racconta quanto Vittorio Sgarbi fosse legato al padre Giuseppe e quanto, dunque, adesso possa soffrire la sua perdita.

Come dichiarato dall’ufficio stampa dell’opinionista, però, quest’ultimo non era in Italia quando il padre è morto.

Sulla pagina Facebook gestita dai collaboratori di Sgarbi, infatti, si legge: ‘[…] Vittorio Sgarbi, che proprio ieri si era recato in visita all’anziano padre ricoverato in ospedale, ha appreso della grave notizia a Mosca, dove è giunto nella notte, invitato dall’Istituto italiano di cultura. Rientrerà in Italia nelle prossime ore’.

Giuseppe Nino Sgarbi, gli scritti

Scomparso all’età di 97 anni, Giuseppe Nino Sgarbi si era avvicinato alla scrittura quattro anni fa su suggerimento della figlia – ed editrice – Elisabetta.

All’attivo, il defunto padre di Vittorio Sgarbi ha ben tre libri: Lungo l’argine del tempo – Memorie di un farmacista; Non chiedere cosa sarà il futuro e Lei mi parla ancora, intensa ed appassionata dedica alla moglie Rina.

L’ultimo libro, postumo, uscirà l’8 febbraio 2018 e si intitola Il canale di cuori.