Sabrina Ferilli su Instagram spopola anche in versione senza trucco: la showgirl e attrice romana si immortala in un post pranzo in cui non ha i capelli a posto, si intravede un’occhiaia ma vince comunque tutto. Anche a 53 anni, infatti, Ferilli si mostra più giovane di tante sue colleghe, magari appesantite da botox e ritocchino.

‘Per una pizzetta c’è sempre posto’ la didascalia che accompagna il selfie di Sabrina Ferilli diventato virale.

I fan di Ferilli in visibilio per il selfie ‘nature’

A metà gennaio 2017 l’attrice de La Grande Bellezza si è fotografata in primo piano con i capelli spettinati, un po’ di occhiaie, senza trucco e pure con il maglione un po’ infeltrito.

L’apprezzamento dei fan è immediato, ‘Sempre al top buona giornata’, scrive un utente, mentre un altro loda la semplicità e la bellezza dell’attrice con un ‘Oramai sei rara con tutte ‘ste plastiche sempre più mostri..’. ‘Sempre bella’, commenta Luca, mentre Dany scrive un efficace ‘Stupenda’ e un altro commento sottolinea come ‘Sei sempre una donnona ,.oltre la tua bellezza’, senza dimenticare chi si complimenta perché senza trucco, Ferilli sembra proprio una ragazzina.

Sabrina Ferilli: ‘Diete? Non ne faccio’

Che d’altronde Ferilli, romanaccia verace, sia una fan del cibo è appurato: in più interviste la star ha rivelato di non privarsi di nulla a tavola.

‘È ridicolo chi dice di non far nulla per tenersi in forma! Io sudo e tanto. Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazioni’, le parole della Ferilli.

Ancora prima, l’attrice aveva raccontato di fregarsene degli attacchi: ‘Non dobbiamo piacere a tutti, basta piacere a chi piace a noi. Su questo, sono sempre stata lucida. Non sono cambiata’, spiegava, per poi aggiungere che prendersi (e prendere le cose) meno sul serio è diventata una scelta di vita quotidiana, perché ha voglia di ridere.

Sarà per questo che, con una risata, aveva smentito, a inizio 2017, la sua possibile gravidanza, sempre parlando di cibo: ‘Ormai ogni volta che mangio un po’ di più la pancia si gonfia e si scatenano le voci…’.