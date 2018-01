[multipagets][/multipagets]

La fine della coppia è stata annunciata via Facebook: Mauro Marin e la fidanzata Jessica si sono lasciati e la ragazza è incinta del primo figlio della coppia. L’ex concorrente e vincitore del Grande Fratello 10 ha scelto i social come mezzo per comunicare di essere tornato single, dedicando l’ultimo pensiero alla compagna che sta per regalargli il dono più bello della sua vita.

Secondo quanto raccontato, pare che Mauro Marin e la fidanzata Jessica si siano lasciati ‘per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia’. Punti di vista, forse, troppo diversi, dunque, potrebbero aver portato i due a dirsi definitivamente addio nonostante la gravidanza annunciata solo qualche settimana fa della ex compagna del trevigiano, noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato uno dei concorrenti – poi vincitore – più discussi delle passate edizioni del Grande Fratello.

Mauro Marin su Facebook: ‘Jessica, sei e sarai la madre di mio figlio’

La separazione della coppia ‘dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza’, arriva in un momento molto particolare per Marin e Jessica.

Solo alcune settimane fa, infatti, i due avevano annunciato sui social di essere emozionatissimi per l’arrivo del primo figlio ma, a quanto pare, le incomprensioni e le differenze caratteriali hanno preso il sopravvento.

L’ex vincitore del GF10, però, tiene a precisare che, nonostante lui e Jessica si siano lasciati, continuerà a nutrire un forte affetto nei confronti della ex fidanzata che è e sarà sempre la madre del suo primo figlio.

‘Amò mio grazie per tutto. Cresca e risplenda in te il mio amore più grande’ – si legge nel post Facebook di Marin – ‘Sei e sarai la madre do mio figlio/a sino a prova contraria’.

‘Auguro una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare i diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune’ – prosegue il salumiere trevigiano, rammaricato per il ‘fallimento del rapporto amoroso e dei progetti futuri’ con quella che è stata la sua compagna.

Mauro Marin presto papà: ‘Un regalo davvero speciale!’

Dalle parole di Mauro Marin sui social traspare estremo dispiacere per la fine della storia d’amore con Jessica, incinta di pochi mesi del loro primo figlio.

‘Non resta che lo scorrere inesorabile del tempo il quale rimargina tutto e tutto si porta con sé’ – conclude l’ex gieffino, che si fa forza consapevole che a breve diventerà padre.

Eppure, poche settimane prima di Natale, Mauro Marin aveva comunicato ai suoi amici virtuali che presto sarebbe diventato papà condividendo con i follower la sua gioia e quella della fidanzata Jessica.

‘Natale quest’anno ci riserva un regalo davvero speciale!!!’ – aveva scritto il 5 dicembre 2017 – ‘Con immensa gioia e piacere, con la sobrietà e la tranquillità che ci distingue: vi rivelo che diventeremo presto genitori’.

Visti i risvolti infelici nella vita sentimentale di Mauro Marin, dunque, pare che l’ex gieffino dovrà affrontare la nascita del primo figlio in modo completamente diverso da come lo immaginava poco prima di Natale.