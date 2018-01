Al Bano e Romina si amano ancora? Maurizio Costanzo crede di sì, come confessato a La vita in diretta, nel corso di un servizio sulla coppia di cantanti. E mentre il marito di Maria De Filippi semina dubbi e accende speranze, a Cellino San Marco scoppia la ‘rivolta’: dopo la potenziale fine dell’amore con Loredana Lecciso, il paese chiede ad Albano Carrisi di riportare Romina in città.

‘Al Bano è ancora innamorato di Romina e Romina è ancora innamorata di Al Bano’: parole e musica di Maurizio Costanzo.

Albano Carrisi e Romina Power tornano insieme?

Il conduttore è intervenuto a La vita in diretta il 22 gennaio 2018, forte del suo aver intervistato Carrisi pochi giorni prima a L’Intervista.

‘Loredana è la tua donna?’ aveva chiesto Costanzo, e Al Bano aveva risposto ‘Mò vediamo, io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene’.

Successivamente era emerso che la Lecciso, stufa delle intrusioni di Romina Power – che più volte aveva parlato dell’amore che prova per l’ex compagno – se ne era andata di casa.

Carrisi aveva precisato, relativamente al possibile abbandono della showgirl – che la fine dell’amore bisogna volerla in due.

Il cantante aveva spiegato che non è detto che tutto sia vero, e che se due persone si lasciano bisogna volersi insieme, anche se a lui non risultava una crisi o un addio.

Nella stessa intervista, comunque, Albano Carrisi aveva ammesso che ‘Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente’.

Cellino San Marco ‘sceglie’ Romina

Ora arriva Costanzo a ‘scaldare’ gli animi dei fan che da anni sognano il ritorno della coppia: intervistato da La vita in diretta, il conduttore spiega di non sapere se Al Bano e Romina torneranno insieme, ma che di sicuro, almeno per lui, si amano ancora, e che il cantante era ‘diverso’ – probabilmente, più coinvolto – quando parlava della ex moglie.

E intanto Cellino San Marco si mobilita: come mostrato ieri in diretta su Rai 1, i cittadini hanno tappezzato i bar e la città con alcuni manifesti che a gran voce chiedono il ritorno della Power.