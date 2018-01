Sempre simpatica ed ironica Mara Venier, che all’esordio de L’Isola dei Famosi 13 commette un incidente sexy per colpa del vestitino di paillettes. Seduta per ore ed ore in un abito stretto e scomodo, la ‘zia’ più amata della televisione si alza in occasione della pausa pubblicitaria finale ma il fastidio provocato dalle paillettes non le permette di sedersi con nonchalance. Alessia Marcuzzi, notando la situazione, interviene chiedendole se andava tutto bene.

‘Alessia, è l’una de notte’ ha affermato Mara Venier sul termine della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2018, lamentandosi dell’ora tarda… ma la verità è un’altra: l’opinionista non ne poteva, infatti, più di rimanere seduta nel vestitino di paillettes. Il pubblico in studio ha iniziato ad intuire il fastidio riscontrato dalla Venier nel momento in cui, alzatasi dalla sedia in occasione della pubblicità, faceva fatica a camminare.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani nel panico: ‘Non voglio morire’

Mara Venier, la gaffe a L’Isola dei Famosi 13

Prima puntata, prima gaffe a L’Isola dei Famosi 13: la colpa è di Mara Venier e dello scomodo vestito di paillettes indossato.

Sembrava, infatti, che l’abitino sexy provocasse prurito e disturbi nelle parti intime dell’opinionista, aiutata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi a sedersi una volta terminata la pubblicità.

‘Quanto manca?’ ha domandato con un mezzo sorriso la Venier verso l’una di notte, regalando al pubblico un ironico siparietto a luci rosse.

Movimenti strani ed espressioni sofferenti hanno contraddistinto la figura della ‘zia’ nell’ultima mezz’ora della puntata, tanto da aver destato l’attenzione degli utenti del web che, in pochissimo tempo, hanno ironizzato e pubblicato vignette sul vestitino sexy di paillettes che continuava ad infastidire la Venier.

L'ora esatta è gentilmente offerta da zia Mara #Isola pic.twitter.com/E74T3LzVPI — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) January 22, 2018

Mara Venier distratta dal costume di Amaurys Perez

Mara Venier ha saputo divertire il pubblico sin dai primi momenti della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2018: la sua presenza è ormai una garanzia per il reality show di Canale 5, in quanto sempre ironica e mai banale.

Nonostante Alessia Marcuzzi sia stata precisa e puntuale nel spiegare dettagliatamente lo svolgimento delle prove e dell’intera puntata, l’opinionista ha più volte chiesto spiegazioni su particolari appena esplicati, scatenando molteplici risate in studio.

‘Sono stata distratta dal costumino di Amaurys Perez’ ha prontamente risposto Mara Venier all’ironico rimprovero della Marcuzzi, facendo notare il fisico del pallanuotista appena arrivato sull’isola.