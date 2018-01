Emozionante ed imprevedibile l’esordio de L’Isola dei Famosi 2018: Francesca Cipriani è, infatti, andata nel panico in diretta urlando di ‘non volere morire’. Il tradizionale tuffo dall’elicottero nell’acqua cristallina dell’Honduras ha segnato per ogni concorrente l’inizio ufficiale dell’avventura a L’Isola dei Famosi, ma non tutti i naufraghi hanno gradito ed affrontato con lo spirito giusto questa prima adrenalinica sfida.

‘L’Isola della Cipriani’ è già stata soprannominata la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, esordita lunedì 22 gennaio su Canale 5. L’ex concorrente del Grande Fratello ha sin da subito divertito ma soprattutto preoccupato il pubblico in studio per via dell’attacco di panico giunto al momento della primissima prova: urla di disperazione e rimproveri al pilota dell’elicottero hanno contraddistinto la memorabile entrata in scena di Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani, attacco di panico a L’Isola dei Famosi 13

Urla, capolini, respiri, disperazione, entrate ed uscite insicure dall’elicottero hanno consacrato Francesca Cipriani al titolo ‘personaggio trash’ di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Come da tradizione, ogni concorrente ha sperimentato il brivido di tuffarsi dall’elicottero nelle acque dell’Honduras per dare ufficialmente inizio al proprio percorso nel reality show di Canale 5. A tuffarsi anche Stefano De Martino, teoricamente esente da ogni sfida in quanto inviato.

Al momento della presentazione e del conseguente tuffo di Francesca Cipriani, un attacco di panico ha, però, ostacolato il normale sviluppo della prova, facendo preoccupare Alessia Marcuzzi ed il pubblico in studio.

‘Abbassa, abbassa, abbassa’ ha più volte urlato l’ex Pupa al pilota dell’elicottero, chiedendogli disperatamente di diminuire l’altezza dall’acqua.

Ma la paura persiste ed il panico ha mandato in crisi totale l’ex concorrente del Grande Fratello in volo: dopo diversi ripensamenti e ‘finte’, la Cipriani ha trovato la forza di buttarsi, stupendo i telespettatori ormai convinti che non si sarebbe più tuffata.

Leggi anche: L’Isola dei Famosi 13: i concorrenti esclusi dal cast definitivo

Mara Venier prende in giro Francesca Cipriani: ‘Tanto rimani a galla’

La paura ha fortemente contraddistinto l’entrata in scena di Francesca Cipriani, ma a sdrammatizzare la situazione ci ha pensato Mara Venier, opinionista de L’Isola dei Famosi 2018.

La ‘zia’ ha, infatti, ricordato all’ex Pupa che, nonostante il giubbotto salvagente indossato, sarebbe ugualmente rimasta a galla: evidente il riferimento al seno tanto abbondante della concorrente.

Ma la Venier ha poi continuato ad ironizzare sulla Cipriani, definendola la ‘Cicciolina italiana’ per via della coroncina di fiori indossata.